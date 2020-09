Roger Abdelmassih é transferido para hospital penitenciário no Carandiru

O ex-médico Roger Abdelmassih chegou na noite desta quarta-feira (09) ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, no Carandiru, na Zona Norte de São Paulo. Ele estava cumprindo pena no presídio do Tremembé, mas foi transferido após uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

O Supremo autorizou a transferência após a defesa recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que revogou a prisão domiciliar do ex-médico.

Na liminar o ministro Ricardo Lewandowski levou em conta a condição de saúde de Abdelmassih, que tem 76 anos de idade e sofre de problemas pulmonares e cardíacos.

Abdelmassih estava em prisão domiciliar por ser considerado como integrante do grupo de risco de contrair o novo coronavírus, mas voltou para o presídio do Tremembé em 31 de agosto.

Em 2017, ele já esteve no Hospital Penitenciário do Carandiru para o tratamento de uma superbactéria.

Roger Abdelmassih foi condenado a 173 anos de prisão pelo estupro de 37 mulheres.