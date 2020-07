Ruas do Jaçanã recebem ações de desinfecção para combater o coronavírus

Na última quinta-feira (16), a subprefeitura de Jaçanã/Tremembé realizou um trabalho de desinfecção das principais ruas do distrito do Jaçanã, Zona Norte de São Paulo. A ação tem o objetivo de limpar as vias para evitar a disseminação do coronavírus (Covid-19).

De acordo com a gestão municipal, a ação de limpeza, além de afastar o perigo do coronavírus, ajuda no trabalho de conscientização dos moradores. A presença dos profissionais e dos equipamentos de limpeza revelam a seriedade desta pandemia, que já tirou dezenas de milhares de vidas no Brasil.

Para realizar a limpeza foram utilizados tratores no transporte dos pulverizadores com hipoclorito de sódio, produto largamente utilizado como desinfetante e que não oferece riscos para a saúde do ser humano ou animais. Também foram mobilizadas equipes com equipamentos de costas, que são ideais para um serviço mais detalhado e em áreas de difícil acesso.

Atualmente, mais de 20 mil pessoas morreram vítimas da doença pelo Estado de São Paulo, somente na capital paulista o número de óbitos chega a 8.920, segundos dados do Governo de São Paulo.

Fotos: Subprefeitura JT/Divulgação