Saiba como preparar duas receitas saudáveis para as crianças em casa

Sabemos que uma alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças. Com a correria do dia-a-dia, o cardápio nem sempre atende as expectativas e os pais acabam recorrendo a uma série de opções pouco saudáveis e industrializadas. Por isso, os pais devem ficar atentos aos alimentos que são destinados aos filhos, principalmente nesse período em que as crianças estão em fase de desenvolvimento. Para ajudar os pais a terem mais opções de lanches saudáveis em casa, separamos duas receitas práticas.

Veja a seguir:

Muffin salgado

Ingredientes

– 1 lata de milho cozido

– 3 ovos

– 3 colheres sopa azeite de oliva

– 1 colher de chá de sal

– 1 xícara de farinha integral e ou amêndoas e ou arroz (para os intolerantes ao glúten)

– 1 colher de sopa de fermento em pó.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes acima no liquidificador, depois misture o recheio (de sua preferência) na massa e adicione o fermento. Na sequência, leve ao forno (180 graus por 30 minutos) em forminhas de muffin (silicone) untadas com manteiga.

#DicaNinja: Você pode escolher o recheio de sua preferência, mas opte sempre por verduras, legumes ou proteína animal. Espinafre, cenoura, brócolis, frango desfiado e abobrinha são boas opções.

Muffin de banana

Ingredientes

– 1 banana

– 1 ovo

– 2 colheres de sobremesa manteiga

– 1 colher de sopa mel ou melado

– 1 xícara mix de castanhas e aveia (uma boa opção é utilizar 1/2 xícara de avelã triturada e 1/2 xícara de aveia)

– 1 xícara farinha de arroz cacau em pó e canela

– 1 colher de chá fermento em pó

Modo de preparo

Bata os ovos, farinha, banana, mel e depois misture as castanhas e os demais ingredientes.

Leve ao forno (180 graus) por 30 minutos. Verifique a massa após 15 minutos.