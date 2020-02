Saiba onde aproveitar a folia com a criançada na zona norte

Durante essa época do ano, as vezes não é fácil encontrar uma programação que você consiga aproveitar com toda a família. A maior parte dos blocos de rua são para jovens e adultos, já os desfiles das escolas de samba são mais para àqueles apaixonados pelo Carnaval. Mas, e para as crianças?

Acredite! É possível encontrar passeios divertidos que tenha o clima do carnaval e que seja bem especial para a criançada. em diversos pontos da Zona Norte acontecerão diversos bloquinhos de carnaval. Confira:

Bailinho de Carnaval do Cantareira Norte Shopping

Quando : 24 e 25 de fevereiro, segunda e terça-feira, a partir das 14h

: 24 e 25 de fevereiro, segunda e terça-feira, a partir das 14h Onde : Cantareira Norte Shopping – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001

: Cantareira Norte Shopping – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 Entrada: Grátis

Oficina de abadá no Shopping Lar Center

Quando : 23 de fevereiro, a partir das 8h

: 23 de fevereiro, a partir das 8h Onde : Shopping Lar Center – Av. Otto Baumgart, 500 – Vila Guilherme

: Shopping Lar Center – Av. Otto Baumgart, 500 – Vila Guilherme Entrada: Grátis

Carnaval no Shopping Center Norte

Quando : 22, 23 e 25 de fevereiro, das 10h às 16h

: 22, 23 e 25 de fevereiro, das 10h às 16h Onde : Shopping Center Norte – Tv. Casalbuono, 120 – Vila Guilherme

: Shopping Center Norte – Tv. Casalbuono, 120 – Vila Guilherme Entrada: Grátis

Carnaval no Shopping D

Quando : De 23 a 25 de fevereiro, das 15h às 18h

: De 23 a 25 de fevereiro, das 15h às 18h Onde : Shopping D – Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé

: Shopping D – Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé Entrada: Grátis

Carnaval no Sesc Santana (22 e 25; e 22 e 23)

Quando : De 22 a 25 de fevereiro

: De 22 a 25 de fevereiro Onde : Sesc Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Santana

: Sesc Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Santana Entrada: Grátis

Carnaval no Santana Parque Shopping

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Onde : Santana Parque Shopping – R. Conselheiro Moreira de Barros, 2780 – Santana

: Santana Parque Shopping – R. Conselheiro Moreira de Barros, 2780 – Santana Entrada: Grátis

Carnaval no Centro de Tradições Nordestinas (CTN)

Quando : 22, 23 e 25 de fevereiro, a partir das 15h30

: 22, 23 e 25 de fevereiro, a partir das 15h30 Onde : CTN – Rua Jacofer, 615 – Limao

: CTN – Rua Jacofer, 615 – Limao Entrada: Grátis

Carnaval no Clube Espéria

Quando : 25 de fevereiro, terça-feira, das 14h às 18h

: 25 de fevereiro, terça-feira, das 14h às 18h Onde : Clube Esperia – Av. Santos Dumont, 1313 – Santana

: Clube Esperia – Av. Santos Dumont, 1313 – Santana Entrada :

: Adultos: Associados-R$ 25 / Não associados-R$ 30

Crianças (6 a 12 anos): Associados-R$15 / Convidados-R$20*

Mesa 4 lugares (Convites não inclusos): R$ 70

*Crianças até 05 anos não pagam

Foto: Fernanda Carvalho/Fotos Públicas