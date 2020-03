Sambaíba é autuada por não cumprir o itinerário de duas linhas de ônibus

Ao longo da última semana o Jornal SP Norte vem recebendo denuncias sobre os constantes atrasos dos ônibus das linhas 1778/10 Jd. Cabuçu – Metrô Santana e 1788/10 Jd. Fontális – Metrô Santana da concessionária Sambaíba.

Além do tempo de espera que os usuários enfrentam aguardando os ônibus, foi revelado que, em menos de 15 dias, os veículos da linha 1778/10 quebrou três vezes enquanto fazia seu trajeto, sendo nos dias 19, 20 de fevereiro e 3 de março, sendo que esta última ocorrência o eixo de ônibus acabou soltando do veículo.

Ao questionarmos a SPTrans em relação à essas reclamações, o órgão nos enviou uma nota que identificou “o descumprimento das partidas programadas” de ambas as linhas, e que em razão disso, “a empresa foi autuada”. Além disso, a SPtrans informou que “a fiscalização será intensificada a fim de que haja a regularidade da operação”.

Em relação ao estado dos veículos, o órgão respondeu que “os coletivos dessas linhas serão convocados para vistoria técnica, que avalia itens mecânicos, de conservação, acessibilidade, nível de emissão de fuligem e ruído, além da estrutura dos veículos”.

Idade de circulação dos ônibus

De acordo com os contratos de concessão, é permitido que ônibus circulem com até 12 anos, no entanto, ao completar 11 anos, eles, obrigatoriamente, passam por “rigorosas e frequentes vistorias” segundo o que informa a SPTrans. Já os miniônibus podem circular com até 9 anos e, ao atingir 8 anos, eles passam pelo mesmo processo de inspeção.

Vale destacar que o registro da idade dos veículos no lado externo do ônibus. Por fim, a SPTrans declara que: “Para garantir um serviço de qualidade, as empresas de ônibus renovam a frota gradativamente, e desde janeiro de 2017, mais de 5.400 ônibus novos já foram incorporados à frota de ônibus do município de São Paulo”.