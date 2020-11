Santana Parque Shopping promove Natal Solidário com doação de brinquedos

Mesmo com um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus, o Santana Parque Shopping está de portas abertas para receber com todo carinho e cuidado o seu público e, ainda, volta a atenção para o lado social com a arrecadação de brinquedos para doação.

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz às crianças de comunidades de maior vulnerabilidade social da Zona Norte, os clientes e funcionários do Santana Parque Shopping podem participar desta ação doando brinquedos novos ou em bom estado que serão destinados para o Instituto Resgatando Vidas, da Rede Gerando Falcões.

“Vivemos um momento delicado ao qual todos precisam exercer o seu o papel de cidadania colocando em prática atitudes positivas que envolvam incentivos e que tornem o dia a dia das pessoas mais leves e cheio de esperança. Por isso, este ano optamos em promover esta campanha solidária beneficiando uma instituição da região, pois entendemos a nossa importância neste contexto de apoio e a solidariedade representa o verdadeiro espírito de Natal”, afirma Natália Silva, gerente de marketing do Santana Parque Shopping.

A partir do dia 7 de novembro, o público pode conferir a decoração natalina 2020 montada na entrada principal do shopping. Elementos típicos como árvores de Natal enfeitadas com bolas, laços, caixas de presentes e luzes brilhantes, promovem a interação do público de forma lúdica, contemplativa e digital, permitindo a vivência do clima natalino com belos cenários para fotos.

O Bom Velhinho marca presença pela realidade aumentada, com ação que acontece de 14 de novembro até 24 de dezembro. No melhor estilo caça “Pokémon”, o Papai Noel pode ser procurado em diversos pontos do shopping. O público, com o seu celular, deve mirar no QR Code sinalizado nos corredores e baixar o aplicativo da ação. Diversas cenas divertidas do Bom Velhinho prometem animar a garotada.

Outra novidade é o “WhatsApp” do Papai Noel, um canal de comunicação que o Santana Parque criou exclusivamente para que os pequenos pudessem manter o contato com o bom velhinho mesmo que à distância. Para isso, o shopping criou um número exclusivo onde todo cliente pode solicitar uma mensagem personalizada por áudio gravada pelo próprio Noel e receber diretamente no celular. Além disso vídeos, histórias e curiosidades sobre o Natal podem ser recebidas pelo aplicativo.

Diferente dos anos anteriores, a campanha promocional é 100% digital, com início em 13 de novembro e término em 30 de dezembro. Para participar, a cada 400 reais em compras, o cliente concorre a 1 vale compras no valor de 5 mil reais. Ao todo serão 6 vales, totalizando o prêmio de 30 mil reais.

O cliente cadastra as notas no site do shopping e recebe um número da sorte. Para compras realizadas de segunda a quinta-feira, os números da sorte são dobrados. Se fizer compras no período da Black Friday (de 27 a 29 de novembro) ganha números da sorte em quádruplo. Serão premiados 2 vales a cada dia de sorteio. As datas de sorteios são: 16/12, 23/12 e 02/01/2021.