São Paulo cancela tradicional queima de fogos da virada de ano

A Prefeitura de São Paulo cancelou a tradicional queima de fogos do réveillon. A decisão foi tomada com o objetivo de evitar aglomerações por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em publicação no Diário Oficial, a Prefeitura cancelou a licitação para a contratação de empresas para a queima de fogos no réveillon 2021. Na virada de 2019 para 2020, o evento contou a presença de cerca de 2 milhões de pessoas.

A prefeitura até chegou a anunciar uma queima de fogos surpresa, que seria transmitida de algum lugar cujo endereço não seria anunciado antecipadamente para evitar aglomeração, mas decidiu rever a decisão..

No dia 2 de dezembro, uma licitação para as empresas que quisessem fazer o espetáculo pirotécnico chegou a ser aberta.

Os shows que normalmente acontecem na noite de réveillon na Avenida Paulista, serão transmitidos pela internet este ano.

As apresentações poderão ser vistas através canal do YouTube da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, a partir das 17h30 do dia 31.

Já estão confirmadas as apresentações da Águia de Ouro, escola campeã do Carnaval 2020 de São Paulo, Lexa e MC Guimê e as atrações gospel Tony Allison, Eliana Ribeiro, Eli Soares, Regis Danese, Sarah Farias e Ester Marcos