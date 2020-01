São Paulo celebra 466 anos com mais de 300 atrações por toda cidade

São Paulo, ou Sampa para os íntimos, é uma das metrópoles mais conhecidas do mundo. A capital paulista, que completa 466 anos no dia 25 de janeiro, é considerada o motor econômico brasileiro, além de ser um excelente polo cultural, gastronômico e de diversão.

Com características semelhantes a metrópoles como Nova York ou Londres, Sampa é uma cidade que não dorme. Bares, baladas e lanchonetes dos grandes centros comerciais transformam a capital paulista numa cidade que funciona 24 horas por dia. Muitos atribuem a São Paulo o apelido de “caldeirão cultural”, por oferecer diversas atrações que misturam todo tipo de público.

Vale destacar que São Paulo é uma cidade acolhedora onde é possível encontrar pessoas de todas as tribos, raças e gêneros convivendo juntas.

No aniversário deste ano, a Prefeitura de São Paulo preparou uma programação com mais de 300 atividades que estarão espalhadas por toda a cidade, entre elas estão shows, palestras, cinema, dança, circo, teatro e programação infantil.

Os destaques na zona norte ficam por conta das apresentações do grupo de forró paulistano Falamansa, que se apresenta na Freguesia do Ó (R. Simão Velho – Vila Albertina), às 19h. Em seguida, sobe ao palco o grupo Rastapé. Ambos marcaram o forró universitário no inicio dos anos 2000 com músicas famosas como “Rindo à Toa”, “Xote da Alegria”, “Colo de Menina” e “Um Anjo do Céu”.

Já no Centro Cultural da Juventude (CCJ) – Ruth Cardoso a nova geração do rap nacional se apresentam para o público. Os MCs Drik Barbosa, Kamau e Rashid prometem mostrar toda a poesia periférica desta metrópole, além de, é claro, suas habilidades no freestyle, método de rima baseada na improvisação. As apresentações começam às 18h.

Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público. Confira:

ZONA NORTE

Palco Freguesia do Ó – R. Simão Velho – Vila Albertina

Toke Divinal, às 14h30

Miro de Melo & Os Bregapunks, às 16h

Falamansa, às 19h

Rastapé, às 21h30

Centro Cultural da Juventude (CCJ) – Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641

Psicopretas, às 18h

Drik Barbosa, às 19h

Kamau, às 20h

Rashid, às 21h

CENTRO

Grande Cortejo Modernista

Música, teatro, circo e dança preenchem de arte e cultura as ruas, edifícios e palcos localizados no centro histórico da cidade, durante “O Grande Cortejo Modernista”. Com dez horas de duração, o espetáculo itinerante tem início no Pátio do Colégio e termina na Praça da República. A partir das 12h.

Expedição Fotográfica Globo

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, a TV Globo realiza uma expedição fotográfica especial pelo tradicional bairro do Bixiga. Percorrendo esse roteiro peculiar, os participantes encontrarão referências da história da cidade, passando pela herança negra, imigração, diversidade, arquitetura e urbanismo. A Expedição Fotográfica Globo vai além da fotografia e convida o público a uma reflexão sobre a formação da identidade de São Paulo e seu patrimônio histórico material e imaterial.

Ponto de encontro: Vila Itororó, às 9h. Inscrições pelo site: www.sp.globo.com.

Theatro Municipal de São Paulo – Pça. Ramos de Azevedo, s/nº – Centro

“Vanguarda Paulistana in Concert”. Dia 26/1, às 17h

“São Paulo, Meu Amor!”. Dia 27/1, às 20h

ZONA SUL

Casa de Cultura do Butantã – Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri

Samba Rock Santo Amaro, às 14h

Eu Soul Sambarock, às 15h20

Banda Cacildes, às 14h

Sandália de Prata, às 16h

Cantinho do Samba Rock, às 17h

Paula Lima, às 18h

Casa de Cultura M’Boi Mirim – Av. Inácio Dias da Silva, s/nº – M’Boi Mirim

Equipe Black Mad, às 18h

Na Palma da Mão, às 19h

Rodriguinho, às 20h

Art Popular, às 21h

DJ Light, nos intervalos dos shows

FUNK DA HORA

Centro Cultural do Grajaú – R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 – Capela do Socorro

MC Baraka, às 14h

NGKS, às 15h30

MC Tha, às 17h

MC Lan, às 18h30

MC Rodolfinho, às 20h

DJ Zeme, nos intervalos dos shows

Palco Paraisópolis – Campinho Palmeirinhas

Geração Portela, às 14h45

Êxodo, às 15h30

Marie, às 16h15

Ras Menor, às 17h

EDS, às 17h45

Bia Freitas, às 18h30

Almas Errantes, às 19h15

Júnior Aguiar, às 20h

Jhoni Sertanejo, às 20h45

Nego do Borel, às 21h

DJ Guarujá, nos intervalos dos shows

Baile do Rato MC Brizola, das 23h às 4h

Palco Heliópolis – R. Coronel Souza Castro Lima,198 – Cidade Nova Heliópolis

MC Daniel, MC Dinho, MC Lanzinho, DJ Tico Pró, Yasmin, MC Vitin, MC HD, MC Messio, a partir das 15h

MC Kekel, às 21h

Casa de Cultura de Santo Amaro – Pça. Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 – Santo Amaro

Conjunto João Rubinato, às 18h

Os Originais do Samba, às 20h

ZONA OESTE

Centro Cultural Tendal da Lapa – R. Guaicurus,1.100 – Água Branca

Lu Lopes, às 17h

Marcelo Jeneci, às 19h

Palco Brasilândia – Av. Humberto Gomes Maia, s/nº (esquina com Estrada Lázaro Amâncio de Barros)

de Teatro Evoé, às 14h

Funk Como Le Gusta e Thaíde, às 16h

Prata da Casa, às 18h

Ge.Be, às 18h

Negra Li, às 20h

Bloco Unidos do Guaraú, às 21h

Bloco Aqui Ó, às 21h30

ZONA LESTE

Palco Praça Brasil – Av. Nagib Farah Maluf, s/nº – Conj. Res. José Bonifácio

Leões de Israel, às 16h

Caminho Suave, às 18h

Emicida, às 20h

DJ Amoirasah nos intervalos dos shows

Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes – R. Inácio Monteiro (alt. do nº 6.900) – Cidade Tiradentes

Linn da Quebrada, às 19h

Leandro de Itaquera, às 20h

Dudu Nobre, às 21h