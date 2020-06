São Paulo celebra o mês do Orgulho LGBTQIA+ com programação virtual

O mês de junho é marcado por celebrar o Orgulho LGBTQIA+ em todo o mundo. Por conta disso, é comum que diversas passeatas e paradas ocorram pelo planeta, sendo a maior delas aqui na cidade de São Paulo, com a Parada do Orgulho LGBT na Paulista.

Em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), as aglomerações não são recomendadas por conta do risco de contagio do vírus e acabaram sendo adiadas. Em São Paulo, a parada está marcada para ocorrer em 29 de novembro. No entanto, neste domingo (14) irá acontecer uma transmissão pelo Youtube atrações musicais para celebrar a data, para assistir clique aqui.

Apesar deste adiamento, a Prefeitura de São Paulo organizou uma programação com diversas atrações que acontecerão pela internet, como entrevistas, apresentações teatrais, shows musicais, aulas expositivas e performances.

O destaque da programação fica por conta do Bate-Papo com Luh Maza, primeira roteirista trans de TV, que escreveu a série Sessão de Terapia, da GloboPlay. A conversa acontece amanhã (13) pelo Instagram do CCD (clique aqui).

Outra atividade é a aula sobre Erotismo Censurado, de Eliane Robert Moraes, que já está disponível no Youtube da Biblioteca Mário de Andrade (clique aqui).

Além disso, neste domingo (14) acontece a Global Rainbow na Avenida Paulista. A atração é uma instalação monumental de luzes a laser que emite raios em sete cores diferentes, com visibilidade de até 60 km de distância.

A celebração mundial acontece em homenagem ao levante da comunidade LGBT contra os policias de Nova Iorque. Na ocasião, o bar Stonewall Inn – até hoje um local frequentado por gays, lésbicas e trans – sofria perseguições por parte de policiais. Em resposta a isso, no dia 28 de junho de 1969, ativistas protestaram por duas noites consecutivas e no ano seguinte foi organizado a 1ª parada do orgulho LGBT.

Confira a programação completa e por onde acompanhar:

CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE

Instagram @ccdiversidade

Bate-papo com Luiz Felipe Lucas

Artista LGBTQIA+

Dia 11, 16h

Eu Não Sou Harvey – O Desafio das Cabeças Trocadas (Teatro)

De Michelle Ferreira. Com Ed Moraes.

Dia 12, 21h

Bate-Papo com Luh Maza

Primeira roteirista trans de TV tendo escrito a série Sessão de Terapia, da TV Globo

Dia 13, 19h

Bate-Papo com Vic Sales

Poeta e slammer

Dia 14, 19h

Bate-Papo com Renato Enoch

Cantor e compositor mineiro

Dia 15, 19h

Bate-Papo com Ebony

Caracterizadora, maquiadora, cabelereira, maquiadora de efeito e performer

Dia 16, 19h

Bate-papo com Miguel Arcanjo Prado

Idealizador do Prêmio Arcanjo de Cultura

Dia 17, 19h

Genderless – Um Corpo Fora da Lei (Teatro)

Dia 18, 21h

Bate-papo com Bicha Poética

Dia 19, 19h

Bate-papo com Paola Valentina

Produtora do Museu da Diversidade Sexual

Dia 20, 19h

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1jREOxgsYm7umIGpWvbw3A

JÁ DISPONÍVEL

João Silvério Trevisan: Escritor na Biblioteca

Está disponível em nosso canal no YouTube o depoimento de João Silvério Trevisan, no ciclo “Escritor na Biblioteca”. Trevisan é autor de obras como “Devassos no Paraíso”, vencedor do Prêmio Jabuti e ativista na área de direitos humanos. Fundou em 1978 o “Somos”, primeiro Grupo de Liberação Homossexual do Brasil e, ainda na década de 1970, foi um dos editores-fundadores do mensário “Lampião da Esquina”, o primeiro jornal voltado para a comunidade homossexual brasileira.

https://www.youtube.com/watch?v=1_844ndXYY8&list=PL8_ah4wqb11byuMxABr8nvaPdc79Z_-58&index=9&t=0s

Uma aula sobre Ulysses, com Amara Moira

Está disponível o áudio do evento “Uma aula sobre Ulysses”, com a escritora, professora, transexual e feminista Amara Moira. Doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp, Amara apresentou fragmentos da obra de James Joyce que servem tanto como preparação a uma primeira leitura quanto como reflexão sobre o que língua e literatura são capazes.

https://www.youtube.com/watch?v=eIh3wSzzLWM&list=PL8_ah4wqb11Yy5wOiVAQS6YV1kGax74d0&index=3&t=0s

Erotismo Censurado, aula de Eliane Robert Moraes

Está disponível o áudio do evento “Erotismo censurado”, uma aula da filósofa e ensaísta Eliane Robert Moraes, apresentando obras de Sade a Hilda Hilst, intercalado com leituras da atriz Helena Ignez. Essa atividade fez parte da programação da Biblioteca Mário de Andrade durante o Festival Verão Sem Censura, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura.⠀

https://www.youtube.com/watch?v=Ov0qNjz-G_c&list=PL8_ah4wqb11Z6PDniOmHuRYKZ48HxPvHZ&index=3&t=0s

Som e sentido, com Bruna Beber e Leticia Novaes (Letrux)

A escritora Bruna Beber e a cantora Leticia Novaes (Letrux) participam da conversa “Som e sentido”, que está disponível no YouTube da Mário. Parceiras de criação artística, Bruna e Leticia conversam sobre poesia, música, hábitos e manias de leitura e também sobre o que nos faz chorar. “Se organizar direito, todo mundo chora”?

https://www.youtube.com/watch?v=OIxROQTMt6Q&list=PL8_ah4wqb11b5XtN0elAOoFDMDeiapNOj&index=3

EM BREVE

Uma aula sobre Lúcio Cardoso, com Ricardo Domeneck

A partir de 12 de junho, no YouTube da Mário

Recebemos na Mário o poeta, contista e ensaísta brasileiro Ricardo Domeneck. Ricardo apresentou a obra e trajetória de Lúcio Cardoso, um autor sui generis no cenário da literatura brasileira do século XX, que deixou em seu Diário (1961), escrito entre 1949 e 1962, um relato sobre sua homossexualidade e suas dúvidas e culpas.

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Instagram @ccsp_oficial

Pitch CCSP

PITCH CCSP é um projeto da Curadoria de Música pensado para trazer visibilidade a novos artistas. Compartilhamos nas nossas redes um video das/os artistas contando sobre sua carreira e apresentando seus trabalhos.

Naat Maat – Sexta-feira (19)

Rapper trans Natt Maat canta sobre sua vivência enquanto travesti.

THEATRO MUNICIPAL

Live “Gênero na Arte” no Instagram do Theatro Municipal.

Ao vivo dia 25 de junho, às 18h.

Instagram do Theatro Municipal: @teatromunicipal

Mediação: Natália Mallo (pesquisadora do tema), Maria Castillo (cantora brasileira de ópera trans, que trabalha no Teatro Colón em Buenos Aires) e Uátila Coutinho (bailarino do Balé da Cidade, que também é drag queen).

Além disso, ao longo do mês, será promovida uma série de posts nas redes sociais, resgatando a memória da diversidade no palco do Municipal.

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Instagram: @teatroalfredomesquita

Conversa com as Drags de quarta do Alfredo Mesquita

Dia e horário: quarta-feira às 19hs

Toda quarta, uma artista da cultura drag (queens, kings, etc.) são entrevistadas para falar desse diverso mundo e suas peculiaridades. Entre as próximas já agendadas estão Don Valentim e Abba Cashier.

Gincana das Drags de Quarta no Alfredo!

Dia e horário: quarta-feira às 21h

Toda quarta-feira, em outro horário, uma intervenção artística com drag queens que acontece on-line. Comandado por uma drag, mestre de cerimônias, as drags são convidadas a performar números de sua preferência, porém em toda edição elas serão desafiadas a performar em determinados cômodos da sua residência ou até mesmo incluir em suas performances itens domésticos. Nessa estrutura, quem mais ganha é o público, que vai poder acompanhar e se surpreender com a criatividade de cada artista em sua própria residência.

Conversa com Luis Márcio Arnaut sobre Tennessee Williams

Dia e horário: 27/06 às 19h

Apresentar uma leitura da vida e obra de Tennessee Williams pouco

valorizada no Brasil, levando em consideração a conjuntura histórica, política, social e cultural e ressaltando a questão de ser um dramaturgo gay que escreveu muito sobre o universo LGBTQIA+.

TEATRO CACILDA BECKER

Instagram: @teatrocacildabecker

IMPERSONIGHTS – Cabaré de Imitações

Dia e horário: 30/06 às 21h

Inspirado nos antigos shows de Transformismo brasileiro,

IMPERSONIGHTS (Cabaré de imitações) é um espetáculo em formato de vaudeville onde o público seleciona previamente, dentro de um tema proposto, as personalidades a serem imitadas no palco. As drags então têm um período específico para pesquisar essas personalidades e trazer um número que seja fiel ao original, tanto esteticamente quanto performaticamente.

CASAS DE CULTURA

Rap Plus Size

A grandiosa imersão em busca do novo mundo é o nome do segundo álbum de trabalho do grupo “Rap Plus Size”, lançado em outubro de 2019. Os beats foram produzidos pelo produtor e criador do selo “TEIAinc.”: Vibox (Victor Machado) que, em processo de imersão, trouxe um olhar atribuído aos temas contidos, relacionados à estrutura que envolve toda a sociedade, em formas de quebrar paradigmas e amarras sociais e que busca a construção de uma nova realidade igualitária e segura para todas às minorias também.

Serviço:

Página do Facebook da Casa de Cultura Hip Hop Leste. Dia 20/06 às 19h. Livre. Grátis.

Memória LGBT em São Paulo com Leonardo da Silva Vieira

Nesta live o historiador Leonardo da Silva Vieira abordará algumas iniciativas voltadas à memória LGBT da cidade de São Paulo, abordando a preservação e a valorização da memória social como importantes ferramentas de construção da cidadania política e cultural e de respeito mútuo.

Serviço:

Página do Facebook da Casa de Cultura São Miguel Paulista. Dia 11/06/2020 às 19h.

Livre. Grátis

Foto: Paulo Pinto/FotosPublicas