São Paulo chega a marca de 10 mil mortes por covid-19

Nesta quinta-feira (11) o Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 10 mil mortes pelo coronavírus (covid-19). Por dois dias consecutivos, o Estado registrou recordes no número de óbitos pelo vírus em um período de 24h. Tudo isso marcado pela flexibilização da quarentena em algumas cidades de São Paulo.

Diferente do que aconteceu nos dois dias anteriores (terça e quarta-feira), quando houveram recordes de mortes pela covid-19 (334 e 340 respectivamente), nesta quinta foram registrados 283 novos óbitos, totalizando 10.145 vidas perdidas e 162.520 casos confirmados.

Os dados são da Secretária Estadual da Saúde. Vale destacar que esses registros foram de mortes que aconteceram de ontem pra hoje.

São Paulo é considerado o epicentro da pandemia no país e contabiliza 1/4 de mortes pela doença no Brasil. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 69,4%, já na Grande São Paulo a média de ocupação de leitos é de 77%.

No Brasil foram registradas 1.240 novas mortes e 30.412 novos casos de covid-19 nas últimas 24h, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o país ultrapassou 40.919 mortes e contabiliza 416.314 pessoas em observação e 345.595 recuperadas.

Quarentena

O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem (10) que prorrogou a quarentena no Estado por mais 15 dias. No entanto, desde o dia 1º de junho, a quarentena de São Paulo passou a ser mais flexiva em algumas regiões.

O Plano São Paulo, divide a quarentena em 5 fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. A capital paulista foi classificada como “Fase Laranja”, o que permitiu a reabertura de concessionárias, escritórios, comércio de rua e shoppings com capacidade e horário de funcionamento reduzidos.

Foto: Governo de SP