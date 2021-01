São Paulo confirma dois casos da variante do coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou nesta segunda-feira (04) que o estado registrou os dois primeiros casos no Brasil da variante do novo coronavírus identificada no fim de 2020 no Reino Unido.

Uma das pessoas infectadas com essa nova variante do vírus é uma mulher de 25 anos que mora em São Paulo e que se infectou após ter contato com viajantes que passaram pelo território britânico. O outro paciência é um homem de 34 anos, também da capital paulista.

A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo laboratório privado Dasa.

Ainda não há mais detalhes sobre quadro clínico e sintomas apresentados pelos pacientes.

Não há comprovação científica de que esta variante inglesa encontrada no Brasil é mais virulenta ou transmissível em comparação a outras previamente identificadas