São Paulo e Corinthians têm jogos decisivos na noite de hoje

A noite desta quarta-feira (04) reserva fortes emoções para os torcedores de dois times da capital paulista. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Lanús, da Argentina; enquanto o Corinthians pega o América-MG jogo válido pela Copa do Brasil.

O Tricolor jogará em casa, no estádio do Morumbi, às 19h15, e precisa apenas de uma vitória simples para avançar na competição sul-americana. Na partida de ida, realizada na Argentina, o time paulista foi derrotado pelo placar de 3 a 2, mas o critério do gol marcado fora de casa permite que a situação não seja desesperadora.

O São Paulo vem de uma vitória por 4 x 1 contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro.

O Timão tem, teoricamente, uma tarefa mais difícil, já que na primeira partida no duelo da Copa do Brasil, foi derrotado em casa pelo América-MG pelo placar de 1 a 0. Se devolver o placar na norte de hoje, a partida será decida nos pênaltis. Em caso de empate ou nova derrota, a equipe paulista estará eliminada.

No fim de semana, o Corinthians derrotou o Internacional por 1 x 0 no Brasileirão.

São Paulo x Lanús

Horário: 19h15

Local: Morumbi

Campeonato: Copa Sul-Americana

América-MG x Corinthians

Horário: 21h30

Local: Independência

Campeonato: Copa do Brasil