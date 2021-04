São Paulo entra na fase de transição para retomada gradativa da economia

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (16) a adoção de uma fase especial de transição do Plano SP, da etapa vermelha para a laranja nas próximas duas semanas, com orientações para a flexibilização das medidas restritivas impostas às atividades comerciais e religiosas no estado.

A nova fase inicia no próximo domingo (18) e está dividida em dois períodos. Na primeira semana, de 18 a 23 de abril, a flexibilização acontecerá para o setor do comércio, incluindo lojas de shopping, com funcionamento permitido das 11h às 19h. Nesse período, também será permitida a realização de cerimônias e cultos religiosos com restrições, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

No período de 24 a 30 de abril, além dos estabelecimentos comerciais, poderão voltar a funcionar as atividades ligadas ao setor de serviços como restaurantes e similares (lanchonetes, casas de sucos, bares com função de restaurante), salões de beleza e barbearias, atividades culturais, parques, clubes e academias. O horário de funcionamento será das 11h às 19h, com exceção das academias, que poderão abrir das 7h às 11h e das 15h às 19h.

A fim de evitar aglomerações, a capacidade de ocupação permitida nos estabelecimentos na fase de transição será de 25%. O toque de recolher continua em vigência em todo o Estado, das 20h às 5h, assim como a orientação para o teletrabalho para as atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horário na entrada e saída das atividades do comércio, serviços e indústrias. A próxima atualização do Plano SP acontecerá a partir do dia 1 de maio.

“Nessa fase de transição, vamos ter um retorno seguro e gradual [das atividades presenciais]”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patricia Ellen. A reclassificação do Plano SP esta prevista para ocorrer no dia 1º de maio, após análise da efetividade das medidas.

“Estamos trazendo essa fase de transição, esse período de duas semanas, que vai mostrar a nossa capacidade do estado de SP de trabalharmos juntos pela saúde, pela economia e pelas pessoas”, afirmou Patrícia Ellen.

A flexibilização ocorre 7 dias depois da volta de todos os municípios à fase vermelha, que ocorreu após duas semanas de vigência da fase emergencial – a mais restritiva desde o início da pandemia. “A fase de transição começa amanhã como consequência da queda dos números”, disse o vice governo Rodrigo Garcia.

O endurecimento das medidas restritivas nas últimas duas semanas gerou queda de 17,5% das internações no estado. A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em hospitais públicos de São Paulo caiu ao patamar de 85% nesta quinta-feira. É a primeira vez desde 20 de março que o estado contabiliza menos de 12 mil hospitalizações em UTIs pela doença.

A capital paulista segue a mesma tendência do estado, com 86% de ocupação de leitos de UTI, mas, em contrapartida, os hospitais privados colapsam com 94% dos leitos ocupados.