São Paulo fará 233 mil testes de coronavírus nas próximas semanas

Na última sexta-feira (19), o governador João Doria (PSDB) anunciou que realizará 233,7 mil exames para detectar casos de coronavírus (covid-19). Os testes ocorrerão especialmente em populações vulneráveis, dentre elas indígenas e idosos em abrigos, além de categorias do funcionalismo público como profissionais do sistema penitenciário.

O projeto é coordenado pelo Instituto Butantan e conta com a parceria com o Centro Paula Souza e as secretarias da gestão estadual. A Plataforma de Laboratórios do Instituto já processou 225,4 mil exames para covid-19, dos quais 130 mil do tipo PCR e 95,4 mil rápidos.

Serão aplicados predominantemente testes rápidos sorológicos do tipo IgM/IgG, que identificam se a pessoa já teve contato com o coronavírus. Para aqueles que apresentam sintomas ou tiveram contato com pacientes confirmados para COVID-19, o exame indicado é o de RT-PCR, que aponta a presença do material genético (RNA) do vírus.

Testagens nos municípios de SP

Por meio de um vídeo nas redes sociais, o Governo de São Paulo informou sobre o funcionamento detalhado das testagens sobre o coronavírus. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico,Patrícia Ellen, a expectativa é chegar a 5,8 mil testes por milhão de habitantes no período de uma semana, atingindo, assim, patamares acima da Coreia e próximos da Alemanha.

A capacidade de execução de testes diários em SP hoje é cerca de 8 mil. Caso seja feita uma soma de testes do setor público e privado, essa capacidade pode ser de 25 a 30 mil por dia.

Para ajudar na realização de testes nos municípios, a gestão estadual realizou: