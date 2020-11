São Paulo Fashion Week estabelece cota racial obrigatória de 50% nos desfiles

A São Paulo Fashion Week, principal evento de moda do país, estabeleceu uma cota obrigatória de modelos para negros, afrodescendentes ou indígenas em todos os desfiles. A decisão foi tomada pelas marcas participantes.

“É obrigatório que a grife mantenha mínimo de 50% de modelos entre negros, afrodescendentes e/ou indígenas, do total dos modelos participantes em seu desfile. Serão considerados modelos afrodescendentes aqueles com ascendente por consanguinidade até o 2º grau. Os nomes destes modelos devem ser destacados na lista de casting”, diz comunicado do evento.

Quem descumprir a decisão, estará fora da próxima edição do evento.

A edição de 2020 da São Paulo Fashion Week acontece entre 4 a 8 de novembro, e será virtual por causa da pandemia do novo coronavírus.

Além dos desfiles, o evento contará com peças e filmes que serão exibidos via do YouTube, além de intervenções com projeções espalhadas pela capital paulista.