São Paulo faz Dia D para vacinação de 2ª dose contra a Covid-19 no sábado (5)

A cidade de São Paulo promove no próximo sábado (5), o Dia D de vacinação contra a Covid-19 especialmente para pessoas que ainda não receberam a segunda dose do imunizante. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza a ação para oferecer à população atrasada a oportunidade de concluir o esquema vacinal, feito em duas doses para todas as vacinas aplicadas na capital.

De acordo com dados atualizados pela SMS, por meio do sistema VaciVida, até a última terça-feira (1), 169.419 munícipes não retornaram aos postos para receber a segunda aplicação do imunizante. Entre os motivos mais frequentes da ausência na segunda etapa da vacinação estão mudança de endereço, espera por um acompanhante para comparecer a um local de vacinação, um imprevisto no dia marcado para o retorno e até mesmo um esquecimento.

O Dia D da segunda dose será realizado em todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMA/UBS Integradas, das 8h às 17h.

Veja os endereços dos postos de vacinação clicando aqui.

É essencial tomar as duas doses da vacina, respeitando os intervalos recomendados entre uma e outra, para completar o esquema vacinal e obter a proteção necessária contra a Covid-19. O intervalo entre uma dose e outra é de 21 a 28 dias para a Coronavac, do Instituto Butantan, e de 12 semanas ou 84 dias para as vacinas da Oxford/AstraZeneca/FioCruz e da Pfizer.

A SMS também reforça o lembrete de manter os cuidados necessários contra a Covid-19 mesmo após receber a aplicação da vacina, seguindo com o uso de máscara, higienização com álcool em gel e distanciamento social, evitando aglomerações.

Vacina contra influenza também estará disponível

Os postos de vacinação também imunizarão a população contra a gripe causada pelo vírus influenza, com dose única. Durante o Dia D, equipes de saúde ainda farão a atualização da caderneta de vacinação.

Até esta terça-feira (1), a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que foram aplicadas 1.537.738 doses da vacina contra influenza na capital. A estimativa é que até o dia 9 de julho, data prevista para o encerramento da campanha, pelo menos 4,7 milhões de pessoas recebam o imunizante. No mesmo período, 78.387 carteirinhas de vacinação foram atualizadas.

A vacina contra a gripe ajuda a reduzir complicações e mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus influenza, além de evitar uma sobrecarga ainda maior do sistema de saúde com internações durante a pandemia de coronavírus. Além disso, a imunização também facilita o diagnóstico diferencial entre Covid-19 e outras doenças respiratórias.

Vale lembrar que pessoas com Covid-19 ou que tiveram alta há menos de 28 dias não podem receber a vacina contra a gripe. A aplicação desse imunizante também não pode ser feita em quem tomou a vacina contra Covid-19 há menos de 15 dias ou se a segunda dose estiver agendada para os próximos 15 dias.

Serviço – Dia D de Vacinação contra a Covid-19 (segunda dose) e Influenza

Sábado, 5 de junho de 2021

Horário: das 8h às 17h

468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs): veja os endereços nesta lista ou acesse pela ferramenta Busca Saúde.

AMA/UBS Integradas: veja aqui a lista de endereços dos postos.