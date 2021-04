São Paulo inicia hoje (19) a imunização de profissionais de saúde com mais de 47 anos contra a Covid-19

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia hoje (19/04) a vacinação de profissionais de saúde com 47, 48 e 49 anos contra a Covid-19. São esperadas 40 mil pessoas que atuam nos serviços da área.

Profissionais de saúde são médicos; enfermeiros (técnicos e auxiliares); nutricionistas; fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais; biólogos; biomédicos e técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS CoV2 e análise de amostra de Covid-19; farmacêuticos e técnico de farmácia; odontólogos, auxiliar de saúde bucal (ASB) e técnico de saúde bucal (TSB); fonoaudiólogos; psicólogos; assistentes sociais; profissionais da educação física e médicos veterinários, que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Toda a rede de vacinação da cidade, inclusive as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), está disponível aos públicos elegíveis da campanha, o que inclui pessoas de grupos prioritários anteriores que ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal (veja todos os grupos na página Vacina Sampa).

Para evitar aglomerações nos postos, a SMS recomenda que as pessoas busquem a vacina de maneira gradual. As Unidades Básicas de Saúde funcionam das 7h às 19h.

Há ainda as unidades AMA/UBS Integradas e as do Serviço de Atenção Especializada (SAE), além dos centros de saúde e postos volantes. *Os postos chamados de mega drive-thru estão temporariamente fechados*.

Os profissionais desta faixa etária devem ir até os postos com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento.

A SMS orienta que mesmo após a vacinação, as pessoas devem manter as regras de distanciamento social, uso de máscaras e lavagem constante das mãos. O uso de álcool em gel também segue indispensável.



A vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista ou pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS* Integradas

Das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros de Saúde – CS

CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos volantes e UBS com sistema drive-thru

Das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.