São Paulo inicia imunização de idosos com idade entre 60 e 62 anos contra o coronavírus

A capital paulista iniciou nesta quinta-feira (6/5) mais uma etapa do calendário de imunização contra a Covid-19 com a vacinação de idosos com idade a partir de 60 anos. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é que 371 mil pessoas nessa faixa etária recebam a primeira dose da vacina.

O prefeito em exercício, Ricardo Nunes, acompanhou a vacinação nesta manhã, em um novo drive-thru que foi montado no Cresan Vila Maria, na Zona Norte da capital. No local, também fica o Banco de Alimentos, programa de segurança alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, que coleta e doa alimentos para a população em vulnerabilidade, por meio de 410 entidades credenciadas que atendem cerca de 280 mil pessoas.

Desde o início da pandemia já foram doadas mais de 3 mil toneladas de alimentos, especialmente frutas, verduras e legumes. Em 2021, foram 800 toneladas encaminhadas para a população em situação de vulnerabilidade, cerca de 25% do montante total arrecadado desde o início da pandemia.

Vacinação

Toda a estrutura de vacinação da SMS está aberta, inclusive os 27 drive-thrus (sendo sete novos), para vacinação de idosos com idade a partir de 60 anos. São 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 17 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) e três centros-escolas, além dos postos com sistema drive-thru, AMA/UBS Integradas e postos volantes, que incluem farmácias, igrejas, supermercados, escolas, praças e UBS com drive-thru.

Os drive-thrus serão utilizados exclusivamente para a aplicação da primeira dose da vacina Astrazeneca. A primeira dose da vacina da Pfizer, que começa a ser utilizada na capital, será aplicada nas 468 UBSs, que também contarão com os imunizantes da AstraZeneca e da CoronaVac, esta última apenas para aplicação da segunda dose.

Doses excedentes

A partir de segunda-feira (10), as pessoas com mais de 55 anos de idade e que moram no território das unidades de saúde, podem se inscrever para receber as doses remanescentes.

Serviço

Vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista ou pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS Integradas

De segunda a sábado, inclusive feriados, 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos volantes e UBS com sistema drive-thru

Das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos drive-thru

Horário: das 8h às 17h

> Apenas para vacinação de primeiras doses para pessoas com 60, 61 e 62 anos

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4 – Itaquera

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535 – Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, portão 9, entrada KRF – Interlagos

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781 (parte superior do Clube) – Pinheiros

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) – Barra Funda

ESTÁDIO DO MORUMBI (as atividades serão suspensas em dias de jogos)

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15 – Morumbi

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025 – Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 – Aricanduva

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38 – Santana

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Parque Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N , Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS

Av. Professor Vicente Rao, 90, Campo Belo

MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta

SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5

IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

Av. do Estado, 4.568, Cambuci

ASSAI ATACADISTA

Av. São Miguel, 6.838, Vila Norma

SHOPPING JARDIM SUL

R. Itacaiúna, 61 – Vila Andrade

SHOPPING PENHA

Rua Dr. Joao Ribeiro, 304, Penha