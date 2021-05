São Paulo inicia vacinação contra Covid-19 em pessoas com comorbidades acima de 50 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou na manhã desta sexta-feira (14/05), a vacinação das pessoas com idade acima de 50 anos, com comorbidades, e pessoas com deficiência permanente beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) em toda a rede municipal da Saúde. Para realização da imunização, as pessoas com comorbidades acima de 50 anos precisam apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF) e comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica), contendo o CRM do médico.

Nesta nova etapa da campanha de vacinação, todos os 25 postos de sistema drive-thru estarão em funcionamento das 8h às 17h, apenas para aplicação de primeira dose nos grupos elegíveis. Também serão reabertos os postos montados em farmácias parceiras da campanha.

As 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital disponibilizarão a vacinação em duas doses (D1 e D2) para todos os grupos do Instrutivo nº 21 da campanha de imunização.

A SMS recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.