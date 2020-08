São Paulo lança campanha para ajudar vítimas de explosão em Beirute

A cidade de São Paulo está encabeçando uma campanha humanitária para ajudar, com cestas básicas e medicamentos, as vítimas da grave explosão ocorrida no porto de Beirute, capital do Líbano, no último dia 4.

O incidente, que abriu uma cratera de 43 metros, deixou mais de 150 mortos e 6 mil feridos. Além de culminar em uma crise política que derrubou o governo do país.

A ação é organizada em coordenação com as lideranças associativas e religiosas da comunidade libanesa presentes na cidade, pelo Consulado-Geral do Líbano em São Paulo e pela Cruz Vermelha.

A comunidade libanesa em São Paulo é estimada entre 4 e 5 milhões de pessoas – considerada a maior do mundo fora do Líbano.

As doações poderão ser entregues até o dia 16 de agosto em mais de vinte pontos espalhados pela cidade, inclusive nos bairros Santana e Vila Nova Cachoerinha, localizados na Zona Norte.

Confira todos os locais que estão recebendo as doações:

Associação Al-Albait Annabawi no Brasil

Avenida Rio Branco,125

Centro – São Paulo – SP

CEP: 01205-000

Associação Beneficente Islâmica do Brasil – Shia

Rua Elisa Witaker, 17

Brás – São Paulo – SP

CEP: 03009-030

Associação Cultural Comunidade Islâmica Da República – Al-masjid Al-munawar

Rua Barão de Itapetininga , 220

República – São Paulo – SP

CEP: 01042-001

Associação Islâmica de São Paulo – Mesquita Hamza-Cachoeirinha

Rua Henry Charles Potel, 789

Vila Penteado – Vila Nova Cachoeirinha – SP

CEP: 02846-000

Catedral Metropolitana Ortodoxa

Rua Vergueiro, 1515

Paraíso – São Paulo – SP

CEP: 04101-000

Clube Monte Líbano

Avenida República do Líbano, 2267

Jardim Luzitânia – São Paulo – SP

CEP: 04501-003.

Comunidade religiosa cultural e beneficente islâmica de São Miguel Paulista

Avenida Paranaguá, 1915 Casa 2

Vila Rosária – São Miguel paulista – SP

CEP: 08021-290

Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil

Rua Barão de Jaguara,632

Cambuci – São Paulo – SP

CEP: 01520-010

Escola Islâmica Brasileira

Rua Pedro Malaquias, 34

Vila Carrão – São Paulo – SP

CEP: 03447-060

Lar Druzo

Rua Conselheiro Moreira de Barros, 569

Santana – São Paulo – SP

CEP: 02018-012.

Liga da Juventude Islâmica Beneficente do Brasil

Rua Barão de Ladário, 922

Brás – São Paulo – SP

CEP: 03010-000

Masjid Bilal Al-Ghabashi

Rua Doutor falcão,151 – loja nº171

Centro – São Paulo – SP

CEP: 01007-010

Mesquita da Misericórdia Sobem

Avenida Yervant Kissajikian, 1130

Santo Amaro, São Paulo – SP

CEO: 04657-001

Mesquita Brasil

Rua Barão de Jaguará, 632

Cambuci – São Paulo – SP

CEP: 01520-010

Mesquita do Pari

Rua Barão de Ladário, 922

Brás, São Paulo – SP

CEP: 03010-000

Mesquita do Brás

Rua Elisa Witacker, 17

Brás – São Paulo – SP

CEP: 03009-030

Mesquita Omar Ibn Khattab – Vila Rica

Rua Alger 74

Vila Rica – São Paulo – SP

CEP: 03911-050

Mesquita Tatuapé

Rua Guaxupe ,114 Vila Formosa

Tatuapé – São Paulo – SP

CEP: 03416-050

Mussala Interlagos

Rua Hilário Pinto de Almeida , 36

Socorro – São Paulo – SP

CEP: 04784-140

Sociedade Beneficente Muçulmana Ali Ibn Abi Talib

Rua Gonçalo Soares de França, 55

Vila são José – São Paulo – SP

CEP: 04836-030

Sociedade Beneficente Muçulmana dos Membros da Confraria Chaizulia Yachrutia

Avenida Nossa Senhora das Merces, 919

Vila das Mercês – São Paulo – SP

CEP: 04165-001

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Santo Amaro

Avenida Yervant Kissajikian 1106

Santo Amaro – São Paulo – SP

CEP: 04657-001

Sociedade Beneficiente Muçulmana de São Paulo

Rua Barão de Jaguará, 632

Cambuci – São Paulo – SP

CEP: 01520-010

Sociedade Maronita de Beneficência

Rua Tamandaré, 355- São Paulo – SP

CEP: 01525-001

União Nacional das Entidades Islâmicas – UNI

Rua Barão de Ladário, 922 3° and

Brás – São Paulo – SP

CEP: 03010-000