São Paulo lança cédula de identidade digital

Desde a última quarta-feira (12), já está disponível, em São Paulo, a versão digital da nova cédula de identidade que pode ser baixada por meio do aplicativo RG Digital SP, lançado pela Polícia Civil. O app permite que a identidade virtual seja armazenada em qualquer smartphone gratuitamente.

O documento eletrônico, que é válido em todo território nacional, não substitui a necessidade de emissão do RG físico, mas poderá ser utilizado em diversas situações.

Em uma abordagem policial, por exemplo, a apresentação do documento deve ser aceita como se fosse o original. O agente de segurança conseguirá verificar sua autenticidade.

O app RG Digital SP está disponível para iOS e Android, e pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha emitido seu documento de identidade no estado a partir de fevereiro de 2014, com numeração vermelha, QR Code impresso no verso e cadastrado no Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (Abis) da Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que 95% da população de São Paulo já tem o RG com QR Code. Quem ainda possui o documento antigo, precisa regularizar a situação para poder utilizar a versão digital.

No caso de roubo ou furto do smartphone, o cidadão deve registrar o fato na Delegacia Eletrônica ou pessoalmente nas delegacias de polícia.