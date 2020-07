São Paulo não terá Réveillon na Paulista, diz Covas

A festa de Réveillon na Avenida Paulista, que marca a virada de ano, foi cancelada em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19). O anúncio aconteceu na última sexta-feira (17) pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). Todos os anos a festa reúne mais de 1 milhão de pessoas.

A medida tem o objetivo de evitar aglomerações, uma das estratégias de barrar o contagio do vírus. Na mesma semana, o governador João Doria (PSDB) havia levantado a possibilidade da suspensão dos megaeventos pelo Estado, como as festas de fim de ano e o Carnaval 2021.

Segundo a gestão municipal, para a realização da festa de Réveillon na Paulista precisaria de uma organização de, pelo menos, três meses, além de envolver patrocínios, agendas de artistas e pacotes promocionais de hotéis e turismo.

“Muito temerário nos organizarmos um evento para um milhão de pessoas na avenida Paulista para dezembro deste ano”, revela Covas, que finaliza: “Como é um evento que requer uma organização de pelo menos três meses, nós queremos aqui, com a maior previsibilidade possível, já deixar anunciado que a Prefeitura também não vai organizar o Réveillon da Paulista”.

Megaeventos suspensos

Neste ano, a Prefeitura já suspendeu eventos tradicionais na cidade de São Paulo, como a Virada Cultural, a Marcha para Jesus e a Parada LGBT+, sendo que esses dois últimos deveriam ter acontecido em junho.

A expectativa da gestão municipal é realizar a Virada Cultural de maneira virtual, semelhante ao que já está acontecendo em muitos equipamentos culturais. Já a Parada LGTQ+ e a Marcha para Jesus foram adiados para novembro.

Carnaval 2021

Segundo o prefeito, a gestão municipal tem conversado com as organizações envolvidas, tanto no Carnaval de Rua como no Sambódromo do Anhembi. A expectativa é para que seja tomada “uma decisão conjunta em relação à possibilidade de adiamento e qual seria a nova data para a realização do carnaval”.

Covas explica que a maior preocupação é com relação às escolas de samba, pois a organização dos desfiles requer um tempo maior:

“Para a realização do carnaval no Sambódromo, são necessários pelo menos seis meses entre a preparação dos carros alegóricos e os ensaios das escolas. Não é apenas aglomeração no dia do desfile. É também duas a três mil pessoas em uma quadra de samba para poder ensaiar para o carnaval”.

Foto: Marcelo Pereira/Fotos Públicas