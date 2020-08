São Paulo pode ter frio recorde nos próximos dias

Tirem os casacos do guarda-roupas! A temperatura deve despencar no país a partir da próxima quinta-feira (20), e a cidade de São Paulo pode bater recordes de frio para o ano. Segundo o Climatempo, esse recorde poderá ser batido nas madrugadas dos dias 22 e 23 de agosto.

O clima será afetado por uma forte frente fria de origem polar, que deve baixar a temperatura para a casa dos 10 graus.

Em 2020, a menor temperatura na cidade de São Paulo foi de 9,6°C, registrada no dia 29 de maio, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

O tempo ficará instável e com maior chance de chuva. A temperatura pode subir um pouco na tarde de domingo (23).

“Entre a quinta-feira e a sexta-feira poderá chover em todo o estado, com chance de chuva moderada a forte no Oeste, Sul, e Leste do estado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral”, disse a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo

Durante a passagem da onda de frio, poderão ser registrados 3°C a 5°C no Oeste e Sul do estado de São Paulo.