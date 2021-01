São Paulo proíbe copos, pratos e talheres de plástico em estabelecimentos comerciais

A cidade de São Paulo proibiu estabelecimentos comerciais, como bares, hotéis e restaurantes, de fornecer copos, pratos, talheres e outros utensílios feitos de plástico descartável. A determinação é de uma lei municipal que entrou em vigor na última sexta-feira (01).

A partir de agora, esses talheres e demais objetos utilizados nas refeições devem ser feitos de materiais biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis.

O estabelecimento que descumprir a lei, ficará sujeito a multas que variam de R$ 1.000 a R$ 8 mil, e o local pode até ser fechado, caso seja reincidente pela sexta vez.

A determinação não tem relação com as medidas sanitárias adotadas durante a pandemia do novo coronavírus.

A lei que estabelece a proibição foi sancionada em 13 de janeiro de 2020. Ou seja, os estabelecimentos comerciais tiveram cerca de um ano para se adequarem a essa norma.

O objetivo da implementação da norma é incentivar a reciclagem de materiais e impulsionar a transição para uma economia circular.

Em 2018, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou o projeto (PLS 92/2018) que prevê a retirada gradual do plástico da composição de pratos, copos, bandejas e talheres descartáveis no prazo de dez anos.