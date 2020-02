São Paulo promete fazer o maior carnaval de rua do Brasil

A história do povo paulistano com o carnaval vem mudando ao longo do tempo. Com a volta da popularização dos Blocos de Rua, muitos moradores da capital paulista deixaram de viajar para destinos tradicionais, como nordeste ou Rio de Janeiro, para curtir o carnaval em São Paulo.

Não é a toa que em 2019 o Carnaval de Rua movimentou R$2,1 bilhões na economia na capital paulista. No ano passado houve 464 desfiles por toda cidade, reunindo 14 milhões de pessoas. Já para 2020, a folia na rua promete ser ainda maior, serão quase mil desfiles, sendo que deste número, a zona norte contará 91.

Por conta da quantidade de blocos inscritos e do número de desfiles, a Prefeitura estima que, pela primeira vez, o carnaval de rua de São Paulo será o maior do Brasil!

E o que chama a atenção são as variedades de estilos que participarão da folia. Segundo a gestão municipal, os blocos inscritos são predominantemente tradicionais: de marchinhas, carimbó, forró, toadas e rancho, no entanto, grupos com estilos soul music, eletrônico, sertanejo, hip hop e rock também farão parte do Carnaval 2020.

Zona Norte

A maior parte dos desfiles ocorrerão na subprefeitura de Santana/Tucuruvi, com 26 desfiles; seguido da região de Freguesia do Ó/Brasilândia, com 24; depois vem Casa Verde/Cachoeirinha, com 19 manifestações carnavalescas; Vila Maria/Vila Guilherme, com 13 e; por fim, Jaçanã/Tremembé, com nove apresentações. Confira a lista completa dos desfiles da zona norte abaixo:

CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Bloco Raizes de Casa Verde

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Avenida Baruel, 153, Trajeto: Av Baruel, R. Lençóis, R. Manoel Garcia, R. Professor Castro Pereira, Endereço Dispersão: Rua Professor Castro Pereira (na praça Praça Bartolomeu Fernandes. De Faria).

Bloco Espiga do Japa

Quando: 15 de fevereiro

15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua José de Oliveira, 522, Trajeto: Rua José de Oliveira, Rua Valdemar Martins, Rua Generel Ibere Leal Ferreira, Rua Dr. Ignácio Proença de Gouveia, Endereço Dispersão: Rua José de Oliveira, 522.

Bloco Comunidade Memo Memo

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão : 19h

: 15h e : 19h Endereço Concentração: Rua Santa Eudoxia, 1100, Trajeto: Rua Santa Eudoxia, Rua Amando Coelho, Gabriel Covelli, Endereço Dispersão: Rua Gabriel Covelli, Altura do nº 700.

Gremio Recreativo e Cultural do Imirim Bras Pereira Banda Show

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Carolina Roque, 492, Trajeto: Rua Carolina Roque, Rua Atlântico Meridional, Rua Angelo Lupi, Rua Aida Gomes De Toledo, Rua São Miguel Roque, Rua João Roque, Av. Imirim (Lateral), Praça Guido Giovanni e o retorno pela Rua João Roque e Carolina Roque, Endereço Dispersão: Rua Carolina Roque.

Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão 18h

: 13h e 18h Endereço Concentração: Rua Antonio Rates, 30, Trajeto: Rua Antonio Rates – Av. Inajar de Souza – Rua Silvério de Carvalho – Rua João Pires Coelho – Rua São Leandro – Rua Antonio Rates, Endereço Dispersão: Rua Antonio Rates.

Bloco carnavalesco LULE

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Padre Estanislau de Campos, 136, Trajeto: Rua Padre Estanislau de Campos, avenida Antônio Munhoz Bonilha, rua Rodolfo Teófilo, rua Natercia, rua Padre Estanislau de Campos, Endereço Dispersão: Rua Padre estanislau de campos.

Bloco Amigos do Gelo Futebol e Samba

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Horário Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Coronel Joaquim de Freitas, 335, Trajeto: Praça Canaã (R. Cel. Joaquim de Freitas), R. Rocha Lima, R. Madalena de Madureira, Pça do Sossego, Rua Carolina Soares, Rua Rocha Lima, Rua Diogo de Oliveira, Rua Carolina Soares, Praça Canaã (R. Cel. Joaquim de Freitas), Endereço Dispersão: Praça Canaã (Rua Cel Joaquiam de Freitas).

Bloco Folia da Budega

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Rua Dom Bento Pickel, 921, Trajeto: Saída – Rua Dom Bento Pickel, 921; Rua Prof Silva D’azevedo; Rua Aburá; Pça Santissima Trindade; Retorno – Rua Aburá; Rua Prof. Silva D’azevedo e Rua Dom Bento Pickel, Endereço Dispersão: Rua Dom Bento Pickel.

Associação Social e Cultural Em Cima Da Hora Futebol e Samba

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Benedito Augusto Ferreira, 100, Trajeto: IDA-Concentração Rua Benedito A.Ferreira, Rua Alvaro Silva, A. Clavasio A. da Silva, Av. Dep.Emilio Carlos, Av. Antonio Bonilha, Rua Rodolfo Teofilo, VOLTA Av.Antonio M. Bonilha, Rua Benedito A. Ferreira – Dispersão, Endereço Dispersão: Rua Benedito Augusto Ferreira, 100.

Kriolinho e kriolão

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 18h

: 14h e : 18h Endereço Concentração: Salvador Ligabue, entre José Kileber e Affonso Salzano, Trajeto: Salvador Ligabue, entre José Kileber e Affonso Salzano, Endereço Dispersão: Salvador Ligabue, entre José Kileber e Affonso Salzano.

Sovaco de cobra

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua dobrada, Trajeto: fixo, Endereço Dispersão: Rua dobrada.

Bloco dos Coleiras

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Baltasar Abadal, 88, Trajeto: R: Baltazar Abadal, R: 23 de Setembro, R: Dr Bernardino Gomes, R: Prof Gama Cerqueira, R: Leonor Barbosa Rodrigues, R:Lagoa Azul, R: Gerônimo dos Santos,R: Prof Gama Cerqueira, R: De Bernardino Gomes, R: 23 Setembro, R: Baltazar Abadal, Endereço Dispersão: Rua Baltazar Abadal.

Bloco Adega do Miro

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Gabriel Covelli, 1200, Trajeto: Rua Gabriel Covelli, até altura do 700, Endereço Dispersão: Rua Gabriel Covelli, 700 .

Azaração Casaverdense

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 20h

: 14h e : 20h Endereço Concentração: Rua Eng. Walther Buff, entre Rua João Rudge e Rua Giovanni de Lucca (Pç José Tomaselli), Trajeto: Rua João Rudge, Rua Zanzibar, Rua Atílio Piffer, Rua Bernardino Fanganiello, Rua Do Havre, Rua Zanzibar, Rua João Rudge, Rua Eng. Walther Buff, Endereço Dispersão: Rua Eng. Walther Buff, entre Rua João Rudge e Rua Giovanni de Lucca (Pç José Tomaselli).

Bloco Tia Ruth

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641; Trajeto: Avenida Deputado Emílio Carlos; Endereço Dispersão: Av. Deputado Emílio Carlos, 3641.

Bloco Carnavalesco do caldeirão do samba

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Rua Dobrada, 159; Trajeto: rua dobrada 159, até a esquina da rua ouro grosso, rua ouro grosso até rua dobrada, 159, Endereço Dispersão: Rua Dobrada.

GRCE É Nós que Tá

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Leonor Barbosa Rodrigues, 384, Trajeto: Toda a extensão da rua Leonor Barbosa Rodrigues, Endereço Dispersão: rua Leonor Barbosa Rodrigues, 440.

Bloco carnavalesco Marcelo Leme Parque Peruche

Quando: 1º de março

1º de março Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Rua Doutor Gabriel Covelli, 12, Trajeto: Da esquina da Rua Anízio Moreira até a esquina da Rua José Rangel de Camargo, Endereço Dispersão: Rua Dr. Gabriel Covelli.

Maracukaya Folia

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Rua Gil Vicente, 38, Trajeto: Rua Gil Vicente, Endereço Dispersão: Rua Gil Vicente, 38

FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA

Bloco Urubózinho

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 9h e Dispersão : 12h

: 9h e : 12h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Bloco AkiO

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, rua Coronel Tristão, Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Bloco Zé Pretinho SP

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Ministro Plinio Travassos, 207, Trajeto: Rua Ministro Plinio Travassos,Rua Domingos Freire,Rua Ministro Plinio Travassos, Endereço Dispersão: Rua Ministro Plinio Travassos.

Bloco Calçada do Samba do Jd. Almanara – Z/N

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Inácio Xavier de Carvalho, 200, Trajeto: R. Inácio Xavier de Carvalho, R. Antonio Joaquim da Silva, R. Emílio Kemp, R. Oscar Rosas Ribeiro, R. Inácio Xavier de Carvalho., Endereço Dispersão: R. Inácio Xavier de Carvalho

Cordão do Samba do Balaio do Canjico

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Raimundo da Cunha Matos, 87, Trajeto: Rua Raimundo da Cunha Matos, Av. Elísio Teixeira Leite, Rua Frota Moreira, Rua João Melo da Câmara, Rua Januário dos Santos, Rua Afonso de Carvalho, Rua Ion Andresco, Rua Carlos Guido, Av. Elísio Teixeira Leite, Rua Raimundo da Cunha Matos, Endereço Dispersão: Rua Raimundo da Cunha Matos.

Bloco Urubó

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão : 15h

: 11h e : 15h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Avenida Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215

Bloco Urubózinho

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 9h e Dispersão : 12h

: 9h e : 12h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel. Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Bloco Urubó

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão : 15h

: 11h e : 15h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel. Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215

Bloco Mi Interna Que Tô Loco

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão : 17h

: 12h e : 17h Endereço Concentração: Avenida José da Natividade Saldanha, 125, Trajeto: Avenida Jose da Natividade Saldanha entre Rua Paulo Garcia Aquiline e Rua Rui de Morais Apocalipse (Sentido Bairro – Centro), Endereço Dispersão: Avenida Jose da Natividade Saldanha.

Bloco Urubó

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão : 15h

: 11h e : 15h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Avenida Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Bloco de Rua Vem Ku Nóis Ó

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h30 e Dispersão : 17h

: 14h30 e : 17h Endereço Concentração: Largo da Matriz Nossa Senhora do Ó, 139, Trajeto: Lgo da Matriz, 139, Av Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel Tristão e Lgo da Matriz, Endereço Dispersão: Lgo da Matriz N. S do Ó, em frente a Casa de Cultura Salvador Ligabue.

Bloco Comunidade 100% Iracema

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua dos Morgados, 40, Trajeto: Calçadão da Feira Livre na do Jardim Iracema Rua dos Morgados Rua Abilio Primo Nallin Arthur Noronharua Profesor Carlos Nobre Rosarua Terezinha de Spagna Lobo Av Ministro Petronio Portela Praça Thomas de Kempis Rua dos Morgados Calçadão da Feira Livre, Endereço Dispersão: Rua dos Morgados.

Bloco Descaxota

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Puxinanã, 47, Trajeto: Rua Itupava, Rua Deputado Fernando Ferrari, Rua Ouvidio Jose Santana, Rua Cedro Branco, Endereço Dispersão: Puxinana.

FRUTA MALUKA

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Rua Doutor José de Queiros Matoso, 59, Trajeto: Fixo, Endereço Dispersão: Rua Doutor José de Queiros Matoso, 59.

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Granada Samba

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Avenida Humberto Gomes Maia, 323, Trajeto: Avenida Humberto Gomes Maia, Endereço Dispersão: Avenida Humberto Gomes Maia.

Óense bloco de carnaval

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 13h30 e Dispersão : 16h30

: 13h30 e : 16h30 Endereço Concentração: Largo da Matriz Freguesia do Ó, 215, Trajeto: Largo da matriz Freguesia do Ó,Av.Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão,Largo da matriz Freguesia do Ó parte de baixo. Endereço Dispersão: Largo da matriz Freguesia do Ó

Bloco JAH É

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 11, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó. Damos uma volta em torno da praça sem adentrar em outra rua ou via. Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa senhora do Ó

Grêmio Recreativo da Vila Cavaton

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Armando Guzzi, 106, Trajeto: Armando Guzzi, João Cordeiro, Estêvão Montebelo, Jotaca, Moinho Velho e Armando Guzzi, Endereço Dispersão: Rua: Armando Guzzi.

Bloco AkiO

Quando : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do O, Trajeto: Largo da Matriz de nossa senhora do O, Rua Coronel Tristao, Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de nossa senhora do O.

Bloco JAH É

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 12h e Dispersão : 17h

: 12h e : 17h Endereço Concentração: Largo da Matriz, 11, Trajeto: Largo da matriz em torno da praça, Endereço Dispersão: Largo da Matriz, 70.

Assombrosos do Ó

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Doutor Artur Fajardo, 405, Trajeto: rua Artur farjado, 405 – ministro Petrônio Portela, Calixto de Almeida, general José de Andrade, praça do quarto centenário e rua Nazário pagani, Calixto de Almeida, Petrônio Portela e Artur farjado, Endereço Dispersão: Rua Dr. Artur Fajardo.

Bloco Pobre Loko XIII

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão : 18h

: 14h e : 18h Endereço Concentração: Rua Mirangoaba, 146, Trajeto: Rua Mirangoaba; Numeração 146, Endereço Dispersão: Rua Mirangoaba; Numeração 384.

Jaçanã / Tremembé

Bloco Caldeirão Sem Fundo

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 18h

: 14h e : 18h Endereço Concentração: Rua Tenente João Claudino de Melo, 100, Trajeto: Rua Tenente João Claudino de Melo, 120 – 160, Rua Arumatéia, 520 – 168, Rua Itamonte, 2634 – 2810, Rua Liliental, 10 – 400, Praça Comandante Eduardo de Oliveira, Rua Jorge Newbery, 470 – 178, Rua Hintem Martins, 400 – 610, Rua Barra da Onça,10 – 310 Rua, Endereço Dispersão: Rua Tenente João Claudino de Melo, 120.

Bloco da Cantareira

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 18h

: 14h e : 18h Endereço Concentração: Praça Mariquinha Sciacia, Trajeto: O Bloco desfilará na Praça Mariquinha Sciascia, ficando no lado direito da praça, Endereço Dispersão: Praça Mariquinha Sciascia.

CarnaFest20

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão : 19h

: 15h e : 19h Endereço Concentração: Rua Antônio Sérgio de Matos, 10, Trajeto: Paralelo a Avenida Ari da Rocha Miranda, Endereço Dispersão: Rua Antônio Sérgio de Matos, 10

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão : 19h

: 15h e : 19h Endereço Concentração: Rua Irma Emerenciana, 623, Trajeto: rua Irma Emerenciana, av dr Carlos Bastos Aranha, rua Emília Machado Figueiredo, av Dr Carlos Bastos Aranha, rua Antônio Vieira de Carvalho, Rua Irma Filomena, Endereço Dispersão: Rua Irma Emerenciana, 623.

Guerreiros da Comunidade Jova Rural

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19

: 14h e : 19 Endereço Concentração: Rua São Jorge, 39, Trajeto: saindo da rua São Jorge passando pela portal 2 retornando para Rua São Jorge, Endereço Dispersão: Rua São Jorge

Shereka

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Manuel Gaya, 806, Trajeto: Seguir pela rua Manuel Gaya do número 806, até o número 613. Trajeto comum dos blocos de região. Endereço Dispersão: Rua Manuel Gaya, 613.

Bloco Carnavalesco Sacada da Gil & Tio Helião

Quando : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Rua Manuel Gaya, 700, Trajeto: sai da rua Manuel Gaya altura 700 e vai até 1200 da av Manuel Gaya, Endereço Dispersão: rua manuel gaya altura 1200.

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 15h e Dispersão : 19h

: 15h e : 19h Endereço Concentração: Rua Irma Emerenciana, 623, Trajeto: rua Irma Emerenciana, av Franscisco Rodrigues, Endereço Dispersão: Av. Franscisco Rodrigues, 291.

Bloco do Fumaça

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Avenida Manoel Gaya, 806, Trajeto: Av Manoel Gaya 806 (fixo), Endereço Dispersão: Av Manoel Gaya 806 (fixo).

SANTANA / TUCURUVI

Bloco Socanelas

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 12h30 e Dispersão : 17h

: 12h30 e : 17h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6600, Trajeto: Avenida Engenheiro Caetano Alvares 6600 até o fim, Endereço Dispersão: final da Avenida Engenheiro Caetano Alvares.

Bloco Carnavalesco Todos na Contra Mão

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Rua Coronel Lúcio Rosales, 200, Trajeto: (Concentração) Rua Coronel Lucio Rosales X Rua Macaia Mirim X Rua Dr. Cesar X (Dispersão) Rua Coronel Lucio Rosales, Endereço Dispersão: Rua Coronel Lucio Rosales.

Bloco Do Mandela

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 17h

: 13h e : 17h Endereço Concentração: Rua Viri, 205, Trajeto: R. Viri, Entre Pq Domingos Luis e Luis Dumont Villares, Endereço Dispersão: Pq Domingos Luis .

Ralachão

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme, Trajeto: Fixo, Endereço Dispersão: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme.

Bloco Fervinho

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 09h30 e Dispersão : 12h

: 09h30 e : 12h Endereço Concentração: Av. Dumond Vilares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell). Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Bloco do Fervo

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão : 17h

: 12h e : 17h Endereço Concentração: Av. Dumond Vilares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199, Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Bloco Vem Dançar

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6000, Trajeto: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, Endereço Dispersão: Avenida Engenheiro Caetano Álvares.

Bloco Carnavalesco Segunda Sem Lei

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 18h

: 13h e : 18h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6000, Trajeto: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, Endereço Dispersão: Avenida Engenheiro Caetano Álvares.

Bloco do Paulicéia

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Praça Lions Jardim São Paulo, 100, Trajeto: Av. Aguas de São Pedro, Rua Maria do Carmo, Sene, Rua Alfredo Bresser, Rua Julia Lopes de Almeida., Endereço Dispersão: Praça Lions Jardim São Paulo.

Santana descendo a ladeira

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 10h e Dispersão: 15h

: 10h e Dispersão: 15h Endereço Concentração: Rua Alferes Magalhães ( Entre voluntários da Pátria e Cruzeiro do Sul), Trajeto: fixo, Endereço Dispersão: Rua Alferes Magalhães ( Entre voluntários da Pátria e Cruzeiro do Sul).

É uma Bosta, mas a Gente Gosta!

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Embaixador João Neves da Fontoura, 306, Trajeto: Parado – não há itinerário, Endereço Dispersão: Rua Embaixador João Neves da Fontoura, 306.

Banda Grone´S

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão : 20h

: 12h e : 20h Endereço Concentração: Praça Lions Clube Tucuruvi, Trajeto: Av. Aguas de São Pedro, Rua dos Martires Armenios, Praça Antonio Jose de Araujo, Rua Alcindo Bueno de Assis, Rua Lavinia Pacheco e Silva, Praça Lions Clube Tucuruvi, Endereço Dispersão: Praça Lions Clube Tucuruvi.

Bloco Família Samba Rock Soul

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão : 17h

: 12h e : 17h Endereço Concentração: Praça Alberto Pereira de Castro Junior – Lauzane Paulista São Paulo – SP, Trajeto: Rua Celia Caruso, Teodoro Alba, Paula Balli, Rua Teodoro Alba, Judith ZumKeller e rua Célia Caruso, Endereço Dispersão: Praça Alberto Pereira de Castro Junior – Lauzane Paulista São Paulo – SP

Bloco Plusamba

Quando: 22 de fevereiro

22 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão : 17h

: 13h e : 17h Endereço Concentração: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme (Fixo neste quarteirão), Trajeto: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme (Fixo neste quarteirão), Endereço Dispersão: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme (Fixo neste quarteirão)

QuilomboLAB

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199, Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Amigos do Boi

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Rua Viri, Trajeto: Entre Av. Luis Dumont Villares e Pq. Domingos Luis, Endereço Dispersão: Pq. Domingos Luis.

Bloco Sertanejo

Quando : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão : 19h

: 14h e : 19h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell)., Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Bloco do Pequeno Burguês

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão : 16h

: 11h e : 16h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Villares 1501 até 1199 (altura Posto Shell), Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

