São Paulo prorroga prazo para envio de propostas pela população para o Orçamento 2022

A Prefeitura de São Paulo prorrogou até a próxima segunda-feira (10/05) o prazo para os moradores da cidade enviarem suas propostas para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022, pelo site Participe+. Em 2020, 70 projetos dos moradores da capital foram incorporados ao Orçamento.

Todas as sugestões enviadas pelos moradores durante a fase de coleta serão analisadas e priorizadas pelos integrantes dos 32 Conselhos Participativos Municipais em reuniões virtuais. Cada Conselho definirá então até 15 propostas, que serão apresentadas para votação popular pela internet. As propostas escolhidas de cada Subprefeitura seguem para a próxima etapa da elaboração da PLOA 2022.

Neste ano os moradores de São Paulo também poderão contribuir com propostas para a formulação do Programa de Metas (PdM) 2021-2024 e do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, através deste link no site Participe+. Diferentemente das propostas voltadas à PLOA 2022, nestas ferramentas de participação os cidadãos podem sugerir ações que abarcam um período maior de desenvolvimento e implantação.

Em 2020, a população de São Paulo também participou virtualmente na formulação do Orçamento. Os moradores da capital enviaram 3.519 propostas para a PLOA e foram registrados 43.831 votos de 17.818 cidadãos cadastrados no portal Participe+.

Relação de links:

Link para envio de propostas PLOA 2022

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets

Link para envio de propostas PdM 2021-2024 e PPA 2022-2025

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/116/proposals#process-list