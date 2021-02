São Paulo registra 741 casos confirmados de Covid-19 na rede de ensino em 2021

O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, afirmou na tarde desta terça-feira (16) que o estado de São Paulo registrou 741 casos confirmados de coronavírus em toda a rede de ensino desde o início do processo de retomada do ano letivo de 2021.

Ao todo, nove escolas estaduais foram fechadas por conta da contaminação. Duas delas já retomaram as atividades.

Para o fechamento, foram analisadas situações com mais de dois casos confirmados na mesma escola e que a transmissão estivesse relacionada ao ambiente escolar.

“Na maioria das escolas, foi um caso que teve apenas em cada escola. Isso é muito importante porque mostra que essa pessoa não pegou na escola. Pode ter pego em qualquer outro lugar”, afirmou o secretário.

Segundo e secretário, foram 357 escolas estaduais com apenas um caso, 28 escolas com dois casos e 11 escolas com 3 casos ou mais.

“Nós tivemos sempre o isolamento individual. Se apresentou mais de um sintoma, isola até fazer o teste. Teve alguém com sintoma na família? Já não traz a criança. Existe também colocar uma turma inteira [de alunos] em isolamento até averiguar os contactantes. Na maioria absoluta dos casos até agora a pessoa pegou em algum lugar fora e com o protocolo é muito difícil passar dentro da escola”, disse Soares.

No caso da rede municipal, o governo do estado só contabiliza os dados nas cidades que não têm conselho de educação próprios. Sendo assim, a rede municipal da capital paulista é uma das que não faz parte do levantamento.

“Os números são muito baixos na rede municipal porque a maioria [das cidades] não retornaram. As redes municipais que têm conselho próprio, nós não teremos informação no Simed [Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19]. Não teremos, por exemplo, os dados da cidade de São Paulo, que por ter um conselho próprio terá um tipo de monitoramento próprio de suas escolas”, explicou Rossieli.