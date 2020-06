São Paulo se mantém na fase laranja da quarentena inteligente

Na última sexta-feira (19), o governador João Doria (PSDB) anunciou as atualizações do Plano São Paulo, o programa que flexibiliza a quarentena do Estado. As principais mudanças foram que as cidades das regiões de Barretos, Marília, Presidente Prudente, Registro e Ribeirão Preto voltaram para fase vermelha. A capital paulista se mantém na fase laranja.

Apesar dessas orientações por parte da gestão estadual, os prefeitos das cidade são os que tem autonomia para fechar os comércios e voltar a fase vermelha.

O programa Plano SP divide a quarentena em 5 fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. Para avaliar o risco da covid-19 e permitir a reabertura gradual de comércios, a gestão estadual leva em conta os seguintes critérios:

Taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 80%;

Índice de isolamento em pelo menos 55%;

Redução sustentada do número de novos casos por 14 dias; e

Baixa taxa de transmissão da doença.

Desde o dia 1º de junho, a cidade de São Paulo foi escolhida para estar na fase laranja. Nesta etapa foi permitida a reabertura gradual de serviços como o comércio de ruas, shoppings, concessionárias e escritórios, no entanto, todos devem funcionar com capacidade e horário reduzidos.

Segundo a gestão estadual, o Estado de São Paulo possui 12.588 óbitos e 219.185 casos confirmados de coronavírus. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 69,3% na Grande São Paulo e 65,9% no Estado. O número de pacientes internados é de 14.274, sendo 8.508 em enfermaria e 5.766 em unidades de terapia intensiva.

Flexibilização não ajuda o comércio

Apesar da reabertura do comércio na capital paulista, o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revela que as vendas do comércio paulistano registraram uma queda média de 69% na primeira quinzena de junho quando comparado com o mesmo período de 2019.

A mesma pesquisa indica que o movimento de vendas a prazo caiu 56,5% na comparação anual, enquanto as vendas à vista recuaram 81,4%. No entanto, se compararmos com as vendas da primeira quinzena do mês passado, o resultado das vendas à vista tiveram aumento de 16,3%, e de 9,4% nas vendas a prazo.