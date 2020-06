São Paulo soma 1.309 obras atrasadas e paradas, segundo TCESP

Segundo o Tribunal de Contas Estadual de São Paulo (TCESP), o Estado possui 1.309 obras que estão paralisadas ou em situação atrasadas de acordo com o cronograma. O levantamento aponta que a soma dos contratos alcança o valor de R$ 48.687 bilhões.

Os dados foram colhidos pela Corte de Contas e revela que, até o dia 10 de abril, 655 empreendimentos estão atrasados e 654 estão paralisados. A maioria das obras são de responsabilidades do município (85%), enquanto o Estado é responsável pelos 15% restantes. Das 1.309 obras, o governo federal financia 529, já o Tesouro do Estado abastece 428 obras.

O TCESP ainda revelou que a Educação é o setor com maior número de obras paralisadas. Os equipamentos urbanos, como praças, quadras e similares, aparecem em segundo; em seguida está mobilidade (obras em vias urbanas); e Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) na quarta posição.

Prevista para terminar em 2017, o Hospital da Brasilândia é aguardado pelos moradores há, pelo menos, 30 anos. Apesar de ter sido inaugurado em maio deste ano, apenas uma parte do hospital está funcionando.

A região é campeã de mortes pelo coronavírus (Covid-19) na cidade de São Paulo. Antes da inauguração de parte do Hospital, a região estava ao lado dos bairros de Jaçanã, Tremembé e Vila Guilherme como distritos sem leitos de UTI disponíveis.

Anunciada há quase uma década, a linha 6-Laranja deveria ter sido inaugurada neste ano, contudo suas obras foram paralisadas em 2016 com apenas 15%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu a retomada das obras ainda este ano, mesmo com a pandemia.

Em fevereiro de 2020 foi anunciado uma nova empresa que será responsável pela conclusão da Linha de Metrô. A linha ligará a Vila Brasilândia com São Joaquim. Sendo interligada entre as linha 1-Azul e 4-Amarela do Metrô e 7-Rubi e 8-Diamante, da CPTM. A nova Linha deverá atender a mais de 630 mil pessoas por dia.

As obras do Rodoanel Norte foram iniciadas em 2013, mas até o momento seguem paralisadas. A obra viária estava prevista para terminar em 2016, no entanto, até o momento foram construídos 87,5% do projeto.

Ela é suspeita de superfaturamento e já foram gastos R$ 7,3 bilhões, a gestão estima que serão necessários mais R$ 2 bilhões para finalizá-lo.

Em março deste ano aconteceu uma audiência pública sobre o Rodoanel Norte, no qual mostrou o relatório da auditória do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Nele foram encontrados 1.291 danos na obra, sendo que deste número, 59 são graves.

De acordo com o órgão de pesquisa, esses danos foram causados devido a obra estar parada sem os serviços necessários de zeladoria e manutenção contínuos.

CEU Tremembé

As obras do CEU Tremembé ficaram paralisadas durante anos, no entanto, no ano passado elas foram retomadas. A previsão para a entrega do novo CEU era até agosto de 2019, no entanto, neste período on terreno da futura unidade de educação ainda estava a Inspetoria do Jaçanã/Tremembé da Guarda Civil Metropolitana (GCM).