São Paulo tem aumento no número de homicídios e estupros em julho

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o estado teve uma alta de 17% no número de casos de homicídios em julho de 2020, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Além disso, houve um aumento de 8% no número de estupros.

De acordo com as estatísticas criminais divulgadas nesta terça-feira (25), os homicídios dolosos subiram de 186 para 217, na comparação entre 2019 e 2020.

No caso dos estupros, o aumento foi de 850 para 921. A maior quantidade foi de estupros de vulneráveis (quando a vitima tem menos de 14 anos de idade).

Já os números de roubos e furtos, em todas as modalidades, caíram no estado, incluindo latrocínio (roubo seguido de morte).

Nos roubos em geral, houve queda de 21%, em comparação com o ano anterior. Furtos caíram 21%; e roubos de cargas diminuíram 28,6%.

Em todo o estado foi registrado apenas um caso de roubo a banco em julho, contra dois casos em 2019.

Na cidade de São Paulo a variação no número de homicídios foi de apenas um caso: 54 contra 53, em comparação com julho de 2019.