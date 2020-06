São Paulo tem mais de R$ 270 milhões em obras paradas na Saúde, diz TCESP

O Tribunal de Contas Estadual de São Paulo (TCESP) apurou as contas do governo do estado de São Paulo e revelou que o estado acumula mais de R$ 270 milhões em obras atrasadas ou paralisadas na área da Saúde.

Atualmente o Brasil enfrenta a pandemia do coronavírus (covid-19) e o estado de São Paulo é o epicentro da doença no país. Nos últimos três dias foram registrados recordes de mortes diárias, somente na quinta-feira (4) foram registradas mais de 1.400 mortes pelo vírus.

Outro problema causado pelo coronavírus são as ocupações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), isso porque o tempo de internação do paciente infectado pela covid-19 é grande, e durante este tempo, surgindo novos casos, não haveria leitos suficientes para atender a demanda.

Em razão deste problema o Governo e a Prefeitura de São Paulo têm investido na instalação de Hospitais de Campanha. Até o momento a taxa de ocupação de leitos de UTI dedicados para o tratamento da covid-19 é de 69%.

No entanto, o TCESP destaca que a “situação poderia ser menos preocupante caso São Paulo não contabilizasse mais de R$ 270 milhões em obras atrasadas ou paralisadas na área da Saúde”.

Segundo informações extraídas do ‘Painel de Obras’, ferramenta on-line desenvolvida pelo TCESP, mostram que atualmente o Estado conta com 149 obras nessas condições. A soma do valor inicial dos contratos chega a R$ 271.864.293,40.

Se comparada ao último levantamento em janeiro deste ano, houve uma redução no número de projetos iniciados com o intuito de construir, reformar ou ampliar hospitais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Postos de Saúde e similares.

No início deste ano, os empreendimentos parados ou paralisados eram 151, e o valor inicial dos contratos era de R$ 318.940.765,76 – 14,76% maior que a somatória atual.

Para saber mais acesse o site (clique aqui).