São Paulo volta a ter mais de 10 mil pessoas internadas por Covid-19

O número de pacientes internados em virtude do novo coronavírus em São Paulo voltou a ficar acima de 10 mil. O estado não registrava esse número há dois meses.

De acordo com Secretaria Estadual de Saúde, são 10.114 pacientes com suspeita ou confirmação da doença em toda a rede de saúde, sendo 5.834 em enfermaria e 4.280 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Este número é 44% maior do que o registrado há um mês, quando 6.997 pacientes estavam internados em leitos destinados para a Covid-19.

Em São Paulo, o recorde de internações durante a pandemia foi registrado em 14 de julho, quando o estado chegou a ter 15.289 pessoas internadas com Covid-19.

A taxa de ocupação em leitos de UTI em toda a rede estadual voltou a subir e está em 52,7%.

Na Grande São Paulo, essa taxa é de 59,7%.

Considerando apenas, hospitais particulares, a taxa é de 84% no estado.

Na segunda-feira (30), a gestão João Doria (PSDB) colocou todo o estado de São Paulo na fase amarela do plano de reabertura econômica, reduzindo as flexibilizações para tentar conter o avanço do novo coronavírus.