SAPEC celebra 64 anos neste sábado (1º)

A sociedade de Amigos do Parque Edu Chaves (SAPEC) celebra 64 anos amanhã (1º/08), sábado. O encontro pretende destacar as recentes conquistas da entidade nos últimos dias.

Para celebrar esse encontro, a SAPEC convidou lideranças da Zona Norte e políticas, como os vereadores Dalton Silvano, Gilberto Natalini, Mario Covas Neto e Ricardo Teixeira. Atualmente, a entidade conta com mais de 45 associados, para fazer parte deste grupo basta pagar a mensalidade de R$10.

Todo o dinheiro arrecadado pela SAPEC é reinvestido em ações sociais e na melhoria do espaço físico, criando mais um espaço de lazer para a comunidade.

Aniversário Sapec

Quando: 1° de agosto, sábado, às 14h

Onde: Rua Jorge Newberry, 488 – Pq. Edu Chaves

Mensalidade: R$ 10