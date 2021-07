Saque de aniversário: saiba como investir o FGTS

Os saques de aniversário do FGTS estarão disponíveis este mês para os aniversariantes de julho, segundo o site oficial da Caixa Econômica Federal. A retirada de parte do valor guardado no fundo de garantia só pode ser realizada por quem aderiu ao saque-aniversário nos anos anteriores. Em meio à crise, a quantia pode ajudar a quitar dívidas ou inteirar o investimento em um empreendimento de renda extra. Para orientar o uso estratégico do valor, o GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, elencou dicas de como investir esse dinheiro tão esperado pelos trabalhadores de carteira assinada. Confira:

Educação

O investimento em cursos online, por exemplo, é algo que ajuda o profissional a se destacar no mercado de trabalho. Por meio do GetNinjas, é possível encontrar professores de diversos idiomas, aulas de informática (básica ou avançada), aula de desenvolvimento web e disciplinas específicas para quem vai prestar concursos públicos.

Cuidados com a casa

É comum querer reformar alguns espaços da casa ou realizar pequenos reparos quando sobra uma graninha. Muitas vezes, o impedimento é a dificuldade para encontrar bons profissionais. Pelo celular ou por meio do computador é possível encontrar prestadores de serviço para atender diversas demandas, como dedetização, jardinagem, serralheria, marcenaria, etc.

Serviços para a casa

A rotina corrida de trabalho e estudos pode dificultar a execução das tarefas domésticas mesmo para quem está no home office. Nesses casos, o mais fácil é contratar profissionais para manter a casa sempre limpa e organizada. Além de diaristas também é possível encontrar passadeiras, cozinheiras e limpadores de piscinas em aplicativos de contratação de serviços.

Conserto de eletrodomésticos e eletrônicos

Nem sempre é possível comprar um novo aparelho eletrônico para substituir um com problema. Uma alternativa é encontrar assistências técnicas que façam o reparo e prolonguem a vida útil dos eletrônicos e eletrodomésticos. Vários profissionais especializados podem ser contratados sem sair de casa com um simples clique.

Tecnologia

Pensando em iniciar um novo negócio, mas ainda não tem uma estrutura online, como site, aplicativo ou anúncios digitais para aumentar a visibilidade e engajamento? Há possibilidade de contratar desenvolvedores de sites e aplicativos, web designers, criadores de logos e profissionais de marketing digital especializados que podem criar um caminho digital para sua marca no GetNinjas.