Saúde esclarece fake news e alerta para a importância de não divulgá-las

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo esclarece as notícias falsas que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagem sobre o enfrentamento ao novo coronavírus e tratamento da Covid -19.

Ainda não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de curar a doença.A higienização das mãos com água e sabão e etiquetas respiratórias, como cobrir a boca com o braço ao tossir e/ou espirrar, são, no momento, as únicas formas de prevenção ao novo vírus.

Isso é fake news!

Há vacinas próximas da validade em posto montado em clube

É falsa a informação que circula nas redes sociais de que há vacinas da Pfizer perto da validade na Hebraica. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) possui um mega posto de vacinação no Clube Hebraica (Rua Ibianópolis, 781), também com função drive-thru, e destaca que não há doses remanescentes na unidade, assim como também não há imunizantes com datas de vencimento próximo no município. A vacina da Pfizer está sendo utilizada prioritariamente por ter prazo de validade mais curto em relação à da Oxford/AstraZeneca, devido ao processo de descongelamento e seguindo as orientações do fabricante.

É falsa mensagem que mostra cronograma de vacinação contra a Covid-19

A mensagem que circula pelas redes sociais e grupos de mensagens com o cronograma de vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo é falsa. As únicas datas confirmadas até o momento são para a vacinação de idosos com 90 anos ou mais e a partir de 85 anos.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS) começou a vacinar os idosos com 90 anos ou mais na sexta-feira (5), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, num total de 468 postos, e em mais 82 AMAs/UBSs Integradas, nestas últimas inclusive aos sábados. E nesta segunda-feira (8) teve início a vacinação em cinco postos drive-thru e três centros-escolas (veja os endereços abaixo).

Segundo o cronograma de vacinação, as pessoas que têm entre 85 e 89 anos poderão receber a primeira dose do imunizante a partir de segunda-feira (15). Os dois grupos se juntam aos outros prioritários que já vinham sendo imunizados desde 19 de janeiro na capital (profissionais da saúde, indígenas, quilombolas, idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência – ILPIs da rede pública e privada, e pessoas com deficiência acima de 18 anos assistidos por instituições sociais).

A operação nos drive-thrus terá o apoio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para a organização do trânsito local. O funcionamento das cinco unidades será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos seguintes endereços:

1. Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste)

2. Arena Corinthians (Zona Leste)

3. Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul)

4. Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte)

5. Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste)

As vacinas também estão disponíveis a partir desta segunda-feira (8) em três centros-escolas, das 7h às 19h, nos seguintes endereços:

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Cidade de São Paulo teve dois dias seguidos sem mortes pela Covid-19, dias 4 e 5 de agosto

É falsa a notícia que circula nas redes, junto com um gráfico intitulado “Óbitos novos confirmados de residentes, segundo data do óbito”. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que preza pela transparência e consistência das informações divulgadas em relação aos óbitos registrados no município. Diariamente, é divulgado o Boletim Covid-19, com o número de casos confirmados, suspeitos e óbitos confirmados (fonte SIVEP- Gripe e E-SUS VE), quadro com óbitos acumulados por data de notificação e ocorrência (fonte SIM/ProAim- PMSP).

O gráfico divulgado, intitulado de “Óbitos novos confirmados de residentes, segundo data do óbito”, é atualizado semanalmente, e tem como fonte o SIM/Pro-Aim, sistema que informa os óbitos por sua data de ocorrência. Esse critério exige a atualização diária em cada novo boletim dos dados das datas passadas, atualizando o referido dia de óbito. O sistema processa as declarações de óbitos confirmadas e suspeitas em tempo médio de 3,5 dias, após o documento ser recebido na Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEINFO) da SMS. As divulgações diárias no Boletim correspondem à realidade de atestados recebidos até o momento do fechamento dos dados. Por essa razão, não é possível afirmar que houve dois dias sem óbitos.

Com relação à divulgação de fake News, a PMSP ressalta a necessidade de compartilhar informações com fontes seguras pelos diferentes meios de comunicação que reforçam a orientação e auxiliam diretamente na prevenção da população ao novo coronavírus.

Vacinas contra COVID-19 são capazes de transformar o código genético das pessoas

É falsa a informação em um vídeo que circula pelas redes sociais afirmando que as vacinas contra a Covid-19 seriam capazes de transformar o código genético das pessoas, transformando-as em “organismos geneticamente modificados”. As vacinas não alteram o código genético de células humanas, e sim estimulam a produção de anticorpos para que o sistema imunológico consiga lutar contra determinada doença. Para saber mais, clique aqui.

Agentes de saúde municipal são responsáveis por contatar munícipes para participarem do Inquérito Sorológico

É falsa esta notícia que está circulando em grupos de mensagem instantânea. Agentes da Saúde municipal, devidamente identificados são responsáveis por contatar munícipes e ir aos domicílios sorteados para participarem do Inquérito Sorológico. O exame de sangue é coletado na residência do munícipe, conforme divulgamos: Acesse aqui. Não compartilhe notícia falsa. Esse tipo de conteúdo é um desserviço à população e confunde a opinião pública.

Prefeitura solicita duas escolas na zona norte da capital

É falsa a notícia que circula na zona norte da capital, por meio de aplicativos de mensagens, de que a Prefeitura solicitou escolas na região para criação de leitos de UTI para o combate à Covid-19 e assim serem uma alternativa ao Hospital Municipal de Campanha do Anhembi.

Os pacientes com sintomas de Covid-19 são acolhidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), UPA, AMA e Prontos-Socorros e, quando necessário, são encaminhados para hospitais prontos para acionar internação. A zona norte conta com quatro hospitais municipais com atendimento exclusivo para paciente com o novo coronavírus, que são: Pirituba, Brasilândia, Vila Maria e Jaçanã, além do HMCamp Anhembi para os casos de baixa e média complexidade. No momento, a unidade tem 320 pacientes internados e já recuperou 3.579 pessoas.

HMCamp do Anhembi vazio

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que cinco deputados e assessores invadiram na tarde dessa quinta-feira (04/06), o HMCamp do Anhembi de maneira desrespeitosa, agredindo pacientes e funcionários verbal e moralmente, colocando em risco a própria saúde porque inicialmente não estavam usando EPI e a própria vida dos cidadãos que estão internados e em tratamento na unidade.

Além da invasão e das atitudes violentas, os parlamentares filmaram as alas do HMCamp do Anhembi que ainda não foram ativadas, mas que estão prontas para serem colocadas em funcionamento caso seja necessário. E também gravaram pacientes sem autorização prévia, muitos dos quais estavam sendo higienizados em seus leitos.

O HMCamp do Anhembi foi preparado para atender 1.800 mil pacientes, atualmente está com 397 pacientes na enfermaria, 10 em estabilização e, desde que entrou em funcionamento, já atendeu 3.700 mil paulistanos, dos quais 2.800 foram curados e tiveram alta.

A Prefeitura de São Paulo mantém transparência pública, tanto o é que vários veículos de imprensa nacional e de outros países já visitaram as instalações, respeitaram as regras sanitárias para garantir a própria saúde, dos pacientes e dos profissionais, bem como parlamentares que respeitaram as regras vigentes também já foram atendidos.

A Prefeitura de São Paulo reitera total repúdio a atitudes violentas e ações deliberadas para tentar enganar a opinião pública.

Prefeitura de São Paulo

Secretaria Municipal da Saúde

Processo seletivo de profissionais da saúde para atuar em hospital de campanha na zona Sul

Circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem uma informação de um processo seletivo com vagas para profissionais da saúde atuarem em um hospital de campanha, direcionado para a zona sul da cidade. É falsa a afirmação, fake News. Ao receber uma mensagem ou ler um conteúdo, sempre verifique a fonte. Busque em sites e páginas dos órgãos oficiais para confirmar a informação. Não compartilhe notícia falsa, combata essa prática.

Faltam Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio (Tatuapé)

É falso o vídeo sobre a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio (Tatuapé). O hospital está com o estoque de máscaras cirúrgicas e N95 normalizado, assim como o de álcool 70%.

Higienizar as mãos com vinagre é mais eficiente que água e sabão ou álcool em gel

Essa informação é falsa. O vinagre não protege contra o novo coronavírus e não há nada comprovado quanto a sua eficácia para higienização de mãos.

Álcool em gel não mata o coronavírus e outras bactérias e seu uso excessivo favorece a infecção

Essas informações são falsas. O álcool tem a capacidade de criar uma película antisséptica que fica sobre a pele. No entanto, o produto não substitui a lavagem das mãos e sua aplicação deve ser feita sempre com as mãos limpas, sem que haja sujeiras nelas.

Chá de erva-doce previne contra a Covid-19 porque tem a mesma substância que o remédio Tamiflu, para a gripe

Essa informação é falsa. Ainda não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de curar ou prevenir a Covid -19. Além disso, o chá de erva-doce não possui componentes contidos no Tamiflu (fosfato de oseltamivir).

Produtos enviados da China para o Brasil podem trazer o novo coronavírus

Essa informação é falsa. O vírus não sobrevive por muito tempo fora do corpo de outros seres vivos, e o tempo de tráfego destes produtos costuma ser de muitos dias.

Água de alho recém-fervida cura a Covid-19

Essa informação é falsa. Até o momento, não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de prevenir ou curar uma pessoa da Covid -19.

Vitamina de abacate com hortelã previne contra o coronavírus

Essa informação é falsa. Até o momento, não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de prevenir ou curar uma pessoa da Covid -19.

Chinesa infectada pelo novo coronavírus foi curada em 48 horas, na Tailândia, com uso do coquetel contra HIV

Essa informação é falsa. Até o momento, não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de prevenir ou curar uma pessoa da Covid -19.

O novo coronavírus veio do morcego

Essa informação é falsa. Ainda não existe comprovação científica de que o novo coronavírus tenha vindo de animais. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as investigações sobre a origem do novo vírus que provoca a Covid -19 ainda estão em andamento.

Há semelhança do novo coronavírus com o vírus HIV

Essa informação é falsa. Não há nenhum registro científico que indique que há inserções semelhantes ao vírus HIV no novo coronavírus.

O novo conavírus foi criado em laboratório

Essa informação é falsa. Não há evidências de que o vírus foi criado em laboratório.

O novo coronavírus tem origem em inseticida

Essa informação é falsa. Ainda não existe comprovação científica sobre a transmissão inicial do vírus, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). As investigações sobre a origem do novo vírus que provoca Covid -19 ainda estão em andamento.

O novo coronavírus não resiste ao calor e à temperatura de 26°C ou 27°C

Essa informação é falsa: O Ministério da Saúde reitera que não é possível afirmar que o vírus morre quando exposto a essas temperaturas, uma vez que no corpo humano o novo coronavírus tolera uma temperatura de pelo menos 36ºC.

Israel já tem vacina contra o novo coronavírus

Essa informação é falsa. Até o momento, não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de prevenir ou curar uma pessoa da Covid -19. O que existe em Israel é uma equipe de cientistas que tentam desenvolver uma vacina, assim como em outras partes do mundo, como na China, nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo.

Beneficiários do Bolsa Família vão ganhar R$ 470,00 para comprar produtos de limpeza e máscaras contra o coronavírus

Essa informação é falsa. O Ministério da Cidadania, responsável pelo gerenciamento do benefício, afirma que qualquer mudança é sempre comunicada pelos canais oficiais e pelo site.

Soroterapia combate o coronavírus

Essa informação é falsa. Até o momento, não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de prevenir ou curar uma pessoa da Covid -19.

Telefones dos CIEVS Municipal e Estadual para casos suspeitos da Covid-19 e teste em casa

Essa informação é falsa. Os CIEVS e as unidades de Saúde não fazem testes para o novo coronavírus nas casas dos munícipes.