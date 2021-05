Saúde retoma vacinação contra Covid-19 em gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) retomou nesta segunda-feira (17/05), a vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades acima de 18 anos. A imunização deste grupo está sendo feita com a reserva de doses da vacina da Pfizer exclusivamente hoje, na terça (18) e na quarta-feira (19), nas Unidades Básicas de Saúde e mega postos. Após essa data, a vacinação estará sujeita a disponibilidade deste imunizante, devendo a unidade manter lista de espera para convocação.

Nesta segunda-feira, os oito mega postos estão aplicando a primeira dose da vacina e as 468 UBSs a primeira e a segunda dosede todos os grupos descritos no Instrutivo nº 21 da campanha de imunização. Osmega drive-thrus e farmácias estão suspensos temporariamente.

As gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades acima de 18 anos precisam apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF) e comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica), contendo o CRM do médico. As puérperas também precisam apresentar a certidão de nascimento do bebê.

São consideradas comorbidades doenças cardiovasculares, diabetes, pneumopatias crônicas, cirrose hepática, obesidade mórbida e casos de hipertensão. O detalhamento encontra-se nesta lista, disponibilizada na página Vacina Sampa.

A VACINAÇÃO NA CIDADE NESTA SEGUNDA:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Veja os endereços nos seguintes links: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2021_03_19_Relacao_UBS_para_Vacinacao_Covid.pdf ou buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2021_04_30_UBS_AMA_UBS_Integrada_Vacina_covid19_sabados_feriados_pdf.pdf

Oito Mega Postos

Funcionamento: 8h às 17h

1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva

2) FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40 – Itaquera

3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349

4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi

5) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibianópolis, 781

6) ALLIANZ PARK

Av. Francisco Matarazzo, 1.705

7) CLUBE PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400

8) LIONS CLUB VILA MATILDE

Rua Cel. Luis Gonzaga Azevedo, 11