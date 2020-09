SBT confirma que transmitirá jogos da Libertadores

O SBT confirmou nesta quinta-feira (10) que firmou um acordo com a Conmebol para transmitir os jogos da Copa Libertadores até 2022, começando já na próxima semana.

A emissora poderá transmitir dois jogos por rodada, sempre às quartas-feiras, 21h30.

As primeiras partidas que serão transmitidas serão na próxima quarta-feira (16): Palmeiras X Bolívar e Universidade Católica X Grêmio.

José Roberto dos Santos Maciel, CEO do SBT, comemorou a aquisição da emissora.

“É muito bom poder anunciar esta parceria. Sabemos que o futebol é o esporte mais popular no Brasil e, como somos também uma emissora popular, nada melhor do que podermos voltar às transmissões nacionais com um torneio como a Conmebol Libertadores. Esperamos corresponder às expectativas dos fãs do futebol, do mercado publicitário e de todos aqueles que torcem pelo SBT”.

O SBT iniciou as negociações após a TV Globo romper o contrato de transmissões que tinha com a Conmebol.