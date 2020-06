Sebrae-SP libera linha de crédito para microempreendedores do programa Empreenda Rápido

Desde o inicio da pandemia, o Governo de São Paulo e o Sebrae-SP anunciaram um linha de microcrédito com condições especiais no valor de R$ 50 milhões. O crédito são para microempreendedores que concluíram curso de qualificação do programa Empreenda Rápido.

Dos R$ 50 milhões destinado pelo Sebrae-SP, R$ 15 milhões são a juro zero (com até 24 meses para pagamento e carência de um a três meses), e R$ 35 milhões são para empréstimos com juros de 0,35% ao mês (com até 24 meses para pagamento).

O crédito estará disponível para, apenas, microempreendedores que concluíram o curso de qualificação no programa Empreenda Rápido, e não possuam restrições cadastrais no CNPJ e CPF.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae-SP, 59% das pequenas empresas precisam ou precisarão de crédito para manter o negócio em funcionamento sem gerar demissões.

Para acessar o crédito é necessário não ter restrições em órgãos de proteção ao crédito e Cadin. A solicitação de crédito pode ser realizada remotamente pelo site (clique aqui).