Sebrae-SP usa inteligência artificial para aumentar proximidade com o empreendedor

Em mais um avanço na sua transformação digital, o Sebrae-SP lançou o projeto Data Driven Marketing. A iniciativa reúne recursos de inteligência artificial (IA), big data e machine learning com o objetivo de mapear as demandas de seus clientes de forma individualizada e, com isso, oferecer as soluções mais adequadas a cada um.

O projeto ainda prevê a atuação de um bureau de CRM, que transformará toda esta inteligência de dados em iniciativas capazes de impactar de forma positiva na experiência e no relacionamento de empresas e empreendedores com o Sebrae-SP.

O desenvolvimento do Data Driven Marketing tem a participação da Neoway, empresa de big data e IA para negócios, e a 9 mm, especializada em marketing e tecnologia.

Com a iniciativa, o Sebrae-SP vai otimizar a jornada do cliente desde o primeiro contato, fazendo uma análise de dados detalhada e inteligente, oferecendo cursos e serviços específicos, uma experiência de alto nível e que se estende ao pós-venda.

O projeto visa atingir um público de seis milhões de clientes potenciais, entre Microempreendedores Individuais (MEIs), donos de microempresas e de empresas de pequeno porte, além de candidatos a empreendedor.

O Data Driven Marketing não só proporciona uma aproximação muito mais relevante para o empreendedor, como também vai permitir que o trabalho do Sebrae-SP aumente a abrangência e assertividade sobre seu público.

“O projeto Data Driven Marketing reúne o que há de mais atual em análise de dados”, afirma o diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni. “É toda uma inteligência aliada à tecnologia que vai oferecer a solução exata que o empreendedor precisa, além de alcançar empreendedores que ainda não se relacionam com o Sebrae-SP.”

Para o CEO da Neoway, Kadu Monguilhott, o projeto desenvolvido com o Sebrae-SP simboliza muito da missão da Neoway. “Ao longo dos anos, conseguimos democratizar o Big Data Analytics no Brasil, o que ajudou a transformar negócios de todos os setores e tamanhos. Hoje, com o Sebrae-SP, o nosso propósito de ajudar o desenvolvimento do país por meio da tecnologia está mais vivo do que nunca ao atingirmos tantos pequenos empreendedores.”

Na visão de Alexandre Geiger, VP de negócios da agência 9mm, “além de ser um projeto extremamente desafiador de Data Driven Marketing – que une toda inteligência de Data Science com o desenvolvimento de estratégias de CRM para gerar uma ótima experiência na jornada do cliente – o projeto fortalecerá ainda mais a visão do Sebrae, que é a de ser referência na promoção do empreendedorismo e geração de valor para os pequenos negócios”.