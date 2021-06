Secretaria de Educação lança e-book para atividades presenciais e on-line

O conteúdo aplicado em dois cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação no ano passado inspirou a criação do e-book interativo “Práticas para aprendizagens híbridas e interdisciplinares envolvendo criação, inventividade e computação física” (https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/PraticasParaAprendizagem_SME-1-1.pdf). O material reúne atividades que podem ser aplicadas em sala de aula, seja no formato físico ou virtual.

O e-book foi produzido pelo Núcleo Técnico de Currículo – Tecnologias para Aprendizagem a partir dos cursos “Criação, Inventividade e Aprendizagem no Laboratório de Educação Digital – LED” e “Computação Física para o Desenvolvimento de Projetos Interdisciplinares no Laboratório de Educação Digital – LED”.

A previsão inicial era de que as aulas ocorressem no formato presencial mas, por conta do distanciamento imposto pela pandemia do Covid-19, tiveram de ser ministradas à distância. No entanto, o novo formato manteve as atividades mão na massa e, com ajuda de ferramentas digitais, foi possível realizar a migração para um ambiente virtual de aprendizagem com todas as práticas planejadas para o curso.

O e-book interativo é o registro do acompanhamento das práticas criadas e aplicadas durante os cursos e uma oportunidade de ampliar essas aprendizagens com a Rede. “O conteúdo pode ser aplicado para todos do Ensino Fundamental ao Médio, pois trata-se recursos e propostas de atividades que ampliam as possibilidades de integrações curriculares”, afirma Regina Gavassa, do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem.