Secretaria de Educação oferece 1.440 novas vagas para cursos de Educomunicação

A Secretaria Municipal de Educação abre inscrições nesta quarta-feira (23), a partir das 12h, para 11 cursos de Educomunicação (forma de educar por meio de recursos de mídia) voltados para profissionais da rede municipal de ensino. No total, serão oferecidas 1.440 vagas. As aulas têm carga horária de 20h e os participantes receberão certificação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Portal SME.

O objetivo dos cursos é formar educadores para o desenvolvimento de projetos educomunicativos nas unidades escolares, ampliando seus conhecimentos sobre as linguagens da comunicação e aprofundando a reflexão sobre o papel da mídia na sociedade contemporânea, de maneira que teoria e prática sejam permanentemente alinhadas.

Entre os temas oferecidos estão: Produção Audiovisual na Educação, Linguagens e Educação Midiática; Cinema Negro Uma Contribuição para a Formação da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e Fotografia. Também são ofertadas aulas de Linguagem e Técnicas para Prática Docente; Educomunicação: Infância e Audiovisual; História em Quadrinho: uso e criação nas aulas; Leitura Crítica da Mídia, Desinformação e Fake News na Educação e Educomunicação Socioambiental em Diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os cursos são optativos, sem dispensa de ponto. Os certificados valem um ponto para evolução funcional. As atividades serão realizadas nas plataformas Google Sala de Aula, para atividades à distância, e no Google Meet, para os encontros ao vivo.