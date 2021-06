Secretaria de Educação promove seminário sobre leitura, literatura e espaços de diálogo

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME) realiza o Seminário ‘Leitura, literatura e seus espaços em diálogo’ nesta quinta-feira (1º), às 9 horas, com transmissão simultânea no YouTube do Núcleo Técnico de Currículo. O evento será desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) e com o Conselho Municipal do Livro, da Leitura, Literatura e das Bibliotecas.

Dando continuidade às ações anteriores do projeto Sala de Leitura, o seminário terá como tema a leitura, o livro, a literatura e a biblioteca: reflexões e discussões práticas presentes nos espaços escolares, Centros Educacionais Unificados (CEUs), bibliotecas públicas e comunitárias considerando as metas do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB).

O evento intersecretarial contará com a participação de poetas, pesquisadores, artistas, estudantes e Professores de Sala de Leitura, bem como membros do Conselho do PMLLLB.

O seminário tem como objetivo principal contribuir para troca de experiências pedagógicas entre professores e bibliotecários da rede municipal e, assim, ampliar as possibilidades de ações literárias, podendo propiciar o intercâmbio e o aumento do repertório cultural dos participantes, através do conteúdo diversificado das palestras de escritores, ativistas literários e especialistas no tema.

Com a participação dos Professores Orientadores de Salas de Leitura (POSLS), a discussão sobre as práticas de mediação de leitura e de articulação cultural na escola e seus territórios proporcionará a reflexão sobre a leitura e a importância da formação de leitores no processo de ensino e aprendizagem.

Além disso, o seminário traz a oportunidade de criação de um espaço que favoreça a participação ativa dos POSLs e dos bibliotecários na política pública do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB) do município de São Paulo, com a finalidade de assegurar a todos o acesso ao livro, à leitura e à literatura.

Sobre o Projeto Sala de Leitura

Um dos projetos mais longevos e abrangentes da Rede Municipal de Ensino, a Sala de Leitura já existe há 49 anos. O programa possui um espaço físico próprio disponível em todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), e Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFMs).

Com um grande acervo de livros, as salas contam com um professor, denominado professor orientador da Sala de Leitura, que ministra uma aula semanal para todas as turmas do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, e também para as turmas do Ensino Médio, disseminando hábitos de leitura e mediação literária entre os estudantes da capital.