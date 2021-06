Secretaria do Trabalho abre curso de empreendedorismo para imigrantes e refugiados que vivem na cidade

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, abriu nesta segunda-feira (21) o curso com 30 vagas de empreendedorismo para imigrantes que vivem na capital. O anúncio foi feito em live pelo secretário adjunto da pasta, Armando Júnior. A iniciativa faz parte da Semana do Imigrante sobre Políticas Públicas da Cidade de São Paulo para Imigrantes e Refugiados.

Durante o encontro virtual, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Armando Junior, comunicou a abertura de uma turma especial do projeto Fábrica de Negócios. Desenvolvido pela Ade Sampa, o programa tem como objetivo ajudar as pessoas a empreender com sucesso a partir de novas ideias.

As inscrições podem ser feitas pelo link: www.bit.ly/fabrica_imigrantes

“A Prefeitura de São Paulo conta com diversas ações que são importantes para o imigrante se sentir acolhido e ter uma qualidade de vida na capital, como as vagas de emprego oferecidas pelo Cate. No local, os refugiados podem se candidatar a uma das centenas de oportunidades oferecidas diariamente e conquistar o seu primeiro emprego no Brasil”, declara o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Armando Junior. “Já quem quer ser dono do seu próprio negócio, pode utilizar os serviços da Ade Sampa, que oferece dicas e orientações sobre formalização, além de cursos e capacitações sobre empreendedorismo”, complementa.

Fábrica de Negócios

O projeto Fábrica de Negócios é ideal para as pessoas que têm um negócio em fase inicial, ou uma ideia a ser estruturada e testada. Dessa forma, a partir da iniciativa, é possível avaliar a viabilidade econômica e o diferencial competitivo, para que o conteúdo se transforme em um negócio rentável.

O programa possui módulos de qualificação técnica realizados em duas fases. A primeira tem como objetivo estimular os participantes a trocar informações sobre suas ideias de negócios, identificar oportunidades a partir de suas realidades, experiências, aprendizagens compartilhadas e redes de contatos. Também possibilita identificar seu público-alvo, explorando as ideias com mais clareza, para construir soluções inovadoras para os novos empreendimentos.

A segunda fase tem como objetivo fortalecer as ideias e os modelos de negócio. Neste momento, os participantes conhecem e adquirem ferramentas fundamentais para validar ou invalidar sua ideia. O objetivo principal é levar os participantes a desenvolver seus MVPs (Mínimo Produto Viável) e realizar as primeiras vendas, estimulados por meio de uma metodologia dinâmica.

Live na Semana dos Refugiados

Durante a live, a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Claudia Carletto, destacou os trabalhos oferecidos pela pasta. “Nossa principal política na cidade de São Paulo para os imigrantes é o CRAI (Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes), onde a gente consegue fazer a acolhida do imigrante, ajudando-o na questão documental, que é uma das nossas maiores demandas, oferecer uma orientação e apoio psicológico e social”, declarou.

Mabiala Nkombo, analista de negócios da Ade Sampa, falou sobre sua própria história e ressaltou como as políticas da Prefeitura o ajudaram no Brasil. “Quando tive a oportunidade de trabalhar no Cate, fiquei muito feliz, além de poder contribuir com o atendimento de pessoas imigrantes, eu continuei me conectando com pessoas que têm algo em comum comigo”, relata.

Semana do Imigrante

Durante uma semana, o público poderá debater temas como geração de renda para imigrantes, formalização de negócios e políticas públicas para o grupo. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e as lives serão transmitidas em https://www.facebook.com/spsmdet

A programação se encerra nos dias 26 e 27 de junho, sábado e domingo, com a Odara – Feira de Artesanato Imigrante, que será realizada no Centro de Culturas Negras do Jabaquara – Mãe Sylvia de Oxalá, Zona Sul da capital. Durante o evento, 20 artesãos habilitados pelo programa Mãos e Mentes Paulistanas, vão expor seus produtos. O evento será realizado seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde.

O Mãos e Mentes é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo que tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais e manuais paulistanos. A iniciativa promove uma série de atividades para fortalecer o ecossistema de artesãos e manualistas, além de estimular a inclusão produtiva, acesso a mercado e o desenvolvimento econômico local.

A equipe técnica da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, também participará do evento, atendendo os munícipes imigrantes com orientações sobre abertura de empresa, emissão de documentos e apresentando as linhas de crédito oferecidas em parceria com o Banco do Povo, do Governo do Estado.

Os visitantes também contarão com orientação sobre mercado de trabalho e qualificação profissional com os técnicos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) que estarão no local. Quem precisar tirar dúvidas sobre currículos e processos seletivos também terão a oportunidade de conversar com as equipes de atendimento.

Serviço:

Fábrica de Negócios On-line – Turmas de Julho

Data: início em 05 de julho

Horário: 19h

Inscrições: www.bit.ly/fabricade_negocios

22/06

GT Migra – Ações Integradas para Imigrantes e Refugiados

Horário: 18h

Participantes: Sílvia Cibele, coordenadora Técnica de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo; Vinícius Duque, coordenador de Políticas para Imigrantes e Promoção de Trabalho Decente da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Flávia de Jesus Costa, responsável pelo Programa Fashion Sampa; Lucila Medeiros Minichello de Souza, responsável do Programa Mãos e Mentes Paulistanas e Eliel Souza Guimarães, responsável pelo Cooperativismo.

24/06

Desafios e oportunidades de trabalho e moradia para estrangeiros no Brasil

Horário: 18h

Participantes: Cleia Maria Ferreira Lima, assessora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo; Prudence Kalambay, atriz, modelo, palestrante, empreendedora, ativista dos direitos humanos e YouTuber; Edzodzinam Aimee, imigrante formada em economia na Universidade de lome – África e Maycon C. Namibi, professor e modelo, chefe executivo na Moda sem Preconceito e dono da Namib Pro Models.

25/06

Regularização Migratória: Direitos e Deveres

Horário: 18h

Participantes: Cleia Maria Ferreira Lima, assessora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo; Dra. Aline Araújo, advogada especialista em regularização migratória; Iralys Eugênia Escalona dos Santos, professora de espanhol, há oito anos no Brasil, trabalha na ONG Migraflix; e Benazari Djoco, representante da ONG África do Coração e mestranda em Comunicação Social.

26 e 27/06

Odara – Feira de Artesanato Imigrante

Data: 26 e 27/06 – sábado e domingo

Horário: das 11h às 17h

Endereço: Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara.

Local: Centro de Culturas Negras do Jabaquara – Mãe Sylvia de Oxalá