Secretaria do Trabalho divulga a lista dos jovens aprovados para trabalhar nas ruas orientando a população sobre os protocolos contra a covid-19

A Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e de Segurança Urbana, divulgou na última sexta-feira (02/04), pelo Facebook da pasta (@spsmdet) a lista com os 2.000 nomes aprovados para integrar o Programa Operação Trabalho – POT Defesa da Vida.

Os selecionados deverão comparecer a uma das seis unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, abertas excepcionalmente para atender a esse público com horário pré-agendado, nos dias 5 e 6 de abril. O novo POT é destinado a jovens com idade entre 18 e 24 anos para aturem como agentes de prevenção à Covid-19.

Os jovens aprovados receberão um SMS enviado pela Central 156 da Prefeitura de São Paulo, confirmando a aprovação no programa. A lista de aprovados pode ser acessada neste link www.bit.ly/lista1potdv. Na lista, os aprovados deverão verificar o local, data e horário que devem comparecer ao Cate para apresentar os documentos originais e cópia simples. O candidato deve levar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho a fim de comprovar as informações fornecidas no site de inscrição.

No Cate serão conferidos os documentos e caso aprovado o candidato assina o Termo de Compromisso e Responsabilidade, documento que garante a entrada no POT. Ainda no Cate o beneficiário do POT Defesa da Vida receberá a informação do local e data de início das atividades, e também conhecerá o Portal do Cate, onde serão realizadas as qualificações profissionais previstas no programa.

A seleção dos novos beneficiários seguiu os critérios do programa como estar desempregado há mais de quatro meses; ter renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, morar na capital e não receber benefício como o seguro-desemprego. As inscrições foram encerradas em 26 de março e contou com mais de 33 mil inscritos.

POT Defesa da Vida

O Programa Operação Trabalho – POT Defesa da Vida conta com investimento de cerca de R$ 10 milhões. Os jovens irão atuar no apoio e orientação da população na garantia dos protocolos sanitários, boas práticas de higienização e limpeza, distanciamento social, uso adequado de máscara, entre outros.

Os locais de atuação dos agentes de Defesa da Vida foram indicados pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Serão três turnos de quatro horas em ações em terminais de ônibus, praças, escolas, equipamentos de saúde, organizações sociais, entre outros. O trabalho ocorrerá com o apoio das equipes da Defesa Civil, GCM e GCM Ambiental da cidade, responsáveis pela atuação preventiva e comunitária de segurança urbana.

O jovem que for selecionado irá trabalhar quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais, e contará com uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 769,95. A atividade terá duração de seis meses e os beneficiários deverão cumprir 96 horas de atividades de qualificação profissional, por meio de atividades EAD no Portal Cate, visando a reinserção no mercado de trabalho ou na geração de renda por meio do empreendedorismo.

Os jovens passarão também por orientação quanto às ações de prevenção e de combate à Covid-19 com apoio da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, da Fundação Paulistana, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Serviço

• Lista de aprovados clique aqui

• Atendimento presencial

05 e 06/04:

Entrega de documentos nas unidades do Cate em data, horário e local pré-agendado

Lista de documentos obrigatórios

• RG original e cópia simples

• CPF original e cópia simples

• Carteira de trabalho e cópias das páginas que constam a foto e o último emprego

• Comprovante de residência e cópia simples

Cates abertos excepcionalmente para atender aos jovens do POT Defesa da Vida

Horário: das 10h às 16h

Região Central

Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Região Sul

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Região Oeste

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000

Região Leste

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

Região Norte

Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95