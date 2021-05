Secretaria do Trabalho oferece mais de 1.300 vagas de emprego nesta semana

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, disponibiliza até às 18h de quarta-feira (26) um novo processo seletivo com mais de 1.300 vagas nas áreas do comércio e de serviços. Os salários vão de R$ 600 (temporário) até R$ 4.551, e as inscrições podem ser feitas por meio do site www.bit.ly/vagasnocate.

“Nossas equipes estão atuando para ampliar as oportunidades de emprego, mesmo com a maioria das unidades do Cate ainda fechadas. As empresas têm buscado suporte em nossos serviços, sendo importante que os candidatos mantenham seus dados atualizados para novas convocações”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo Aline Cardoso. “Além disso, também oferecemos qualificação e orientação por meio de cursos gratuitos disponibilizados no Portal do Cate, para facilitar a recolocação profissional no mercado de trabalho”.

Para operador de telemarketing foram disponibilizadas 485 vagas com exigência do ensino médio completo. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 1.300 e, para algumas posições, não há necessidade de comprovar experiência. Em cerca de 100 destas vagas a atuação é como suporte técnico, temporariamente em home office. É necessário o ensino superior incompleto.

Nesta semana o Cate também oferece 150 vagas efetivas para motoristas de ônibus na Zona Oeste, com salário de R$ 2.160. A ocupação exige ensino fundamental completo, não sendo requisitada experiência anterior.

O processo seletivo conta ainda com 120 vagas para costureira geral, que tenha conhecimento em máquinas reta, overloque ou galoneira. O salário é de R$ 1.550,00 para residentes da Zona Leste. Para participar são necessários seis meses de experiência na área e ensino fundamental incompleto.

Quem atua com vendas encontra 58 postos com rendimentos de até R$ 1.586. Entre os cargos estão consultor, supervisor, e assistente, entre outros. Necessário ter concluído o ensino médio.

Além dessas oportunidades, também há vagas para as áreas de auxiliar de logística, ajudante de açougueiro, enfermeiro, atendentes de loja, encanador e eletricista.

Serviço

Processo Seletivo – Cate

Data das inscrições: até 26 de maio

Inscrições no link: www.bit.ly/vagasnocate