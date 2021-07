Secretaria Municipal de Cultura anuncia a Semana do Rock 2021

A Secretaria Municipal de Cultura anuncia a Semana do Rock, que tem início nesta terça (13) e acontece até o próximo domingo (18). O projeto celebra o Dia do Rock, comemorado tradicionalmente em 13 de julho, e tem como objetivo ressaltar otimismo e resiliência face à pandemia.

A programação conta com uma homenagem à cantora Rita Lee com a montagem de dois murais, de 5x3m, com técnicas de lambe-lambe e pintura. Um deles será instalado na Avenida Pompeia, na Zona Oeste e o segundo no Belenzinho, região Leste.

Também integram o evento dez atrações de rua que serão protagonizadas pelo Mapa do Rock, um veículo que passará em frente a espaços consolidados da música alternativa na cidade como a Galeria do Rock, na Avenida São João.

Na programação infantil destaca-se a Trupe Canta Elvis, espetáculo com as músicas do ídolo norte-americano Elvis Presley. O espetáculo será gravado em áudio e disponibilizado em totens, que serão instalados em centros culturais pela cidade.

O evento será finalizado com show da banda Titãs. Fundado em 1982, o grupo leva o espetáculo “Trio Acústico” ao Theatro Municipal, junto com Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal (OSM). No repertório destacam-se grandes clássicos do conjunto como “Epitáfio”, “Isso” e “Enquanto Houver Sol”. O evento será transmitido ao vivo, dia 17, no Youtube do Theatro, encerrando as comemorações da Semana do Rock.

Para ter acesso à programação na íntegra, clique aqui.