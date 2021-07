Secretaria Municipal de Educação faz mutirão cadastral nos 46 CEUs para auxiliar famílias em compra de materiais e uniforme escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SME) da Prefeitura de São Paulo realiza, nos dois próximos sábados (24 e 31 de julho), um mutirão cadastral nas 46 unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) de toda a cidade. O atendimento será feito das 10h às 17h (confira o cronograma abaixo).

Os CEUs pertencentes à mesma região vão funcionar em sábados diferentes, para que os responsáveis tenham mais de uma chance de participar.

Na oportunidade, as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de São Paulo poderão fazer a atualização cadastral e tirar dúvidas sobre a utilização dos aplicativos Mercado Pago e BluPay.

Para isso, o responsável legal pelo estudante precisa apresentar um documento oficial com foto como RG, CPF ou CNH, certidão de nascimento da criança e código EOL do aluno, caso possua.

Sobre o auxílio

O auxílio para a aquisição de material e uniforme escolar da rede municipal de São Paulo é disponibilizado por meio das plataformas digitais. Com os valores disponíveis, as famílias podem fazer a aquisição nas lojas credenciadas. Os valores serão disponibilizados via aplicativo do Mercado Pago, para os uniformes, e pelo aplicativo do BluPay, para os materiais escolares.

Para os uniformes, são destinados R$ 387,10 por estudante. Dentro deste valor, a quantidade de peças poderá ser escolhida de acordo com a necessidade. A quantia disponibilizada é suficiente para adquirir o kit completo (composto por 5 camisetas, 5 pares de meias, 1 calça, 1 bermuda, 1 jaqueta, 1 blusão e 1 par de tênis). Para o material, os valores vão de R$ 33,40 a R$ 178,41, dependendo da etapa de ensino.

É importante que os responsáveis pelos alunos que ainda não utilizaram o benefício procurem os CEU de sua região para fazer a atualização cadastral. A partir do dia 2 de agosto, a rede municipal de São Paulo fica autorizada a aumentar o limite de alunos atendidos no formato presencial, por isso o uso do material e uniforme escolar será ainda mais importante.

Os familiares que não puderem comparecer aos mutirões, podem obter mais informações pelo portal da SME, pelas páginas:

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/perguntas-frequentes-sobre-o-uniforme-escolar/

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/duvidas-frequentes-das-familias-sobre-o-material-escolar/

CEUs que vão atender neste sábado (24)

1 Butantã

2 Campo Limpo

3 Capão Redondo

4 Guarapiranga

5 Paraisópolis

6 Cidade Dutra

7 Parelheiros

8 Vila Rubi

9 Jardim Paulistano

10 Água Azul

11 Jambeiro

12 Meninos

13 Parque Bristol

14 Aricanduva

15 Quinta do Sol

16 Alvarenga

17 Alto Alegre

18 Rosa da China

19 São Carlos

20 Parque Veredas

21 Anhanguera

22 Jaguaré (EMEF)

23 Pera Marmelo

CEUs que vão atender no próximo sábado (31)

1 Uirapuru

2 Cantos do Amanhecer

3 Casa Blanca

4 Feitiço da Vila

5 Vila do Sol

6 Navegantes

7 Três Lagos

8 Paz

9 Inácio Monteiro

10 Lageado

11 Heliópolis

12 Azul do cor do Mar

13 Jaçanã

14 Tiquatira

15 Caminho do Mar

16 São Mateus

17 São Rafael

18 Sapopemba

19 Três Pontes

20 Vila Curuçá

21 Perus

22 Vila Atlântica

23 Formosa (Emef/ Etec)