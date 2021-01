Secretário de Saúde de SP diz que idosos não devem buscar vacina agora

O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, pediu para que idosos que não moram em instituições de longa permanência ainda não procurem os postos de vacinação para se imunizarem contra a covid-19.

Os primeiros idosos vacinados serão somente aqueles que estão em moradias de longa permanência, como asilos.

“Vamos distribuir (vacinas) para as redes públicas, municipal e estadual, e privada. Esses profissionais de saúde deverão ser vacinados no seu local de trabalho. E vamos priorizar neste primeiro momento os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente. E também aqueles que trabalham no resgate do Samu. Nesse primeiro momento, com essa quantidade, vamos priorizar esse universo de profissionais de saúde, idosos em instituições e os quase 1.800 indígenas que temos no município”, disse Edson Aparecido em entrevista à TV Globo nesta terça-feira (19)

Segundo o secretário, São Paulo já tem a logística preparada para iniciar a vacinação nos idosos em geral futuramente, quando receber mais doses.

“Quando nós recebermos novas etapas da vacina e a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria estadual, vamos passar a convocar os idosos acima de 75 anos e aí paulatinamente. Temos referência desses idosos no município e vamos fazer campanhas de comunicação, no momento adequado, para informar essas pessoas.

Edson disse ainda que as unidades municipais tem 14.173 idosos acamados em instituições de longa permanência. Profissionais de saúde vão até os locais onde eles estão para fazer a vacinação, assim como irão para aldeias indígenas.

A secretaria da Saúde também prefere não fazer pré-cadastro de idosos no momento para não gerar expectativa nessa parcela da população. “Achamos melhor fazer isso para não criar eventualmente expectativa de quem fez cadastro prévio de ter vacinação imediata, porque não vai ser isso”, explicou Edson Aparecido.