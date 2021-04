Segunda etapa de transição do Plano São Paulo entra em vigor e ciclofaixas de lazer voltam a funcionar

Com a entrada da segunda etapa da Fase de Transição do Plano São Paulo, que será seguida pela Prefeitura de São Paulo e dá continuidade à retomada gradual de atividades econômicas e serviços públicos ainda com restrições, as ciclofaixas de lazer serão reativadas a partir do próximo domingo. Conforme anunciado anteriormente, a medida acompanha a reabertura dos parques, programada para este sábado (24). As ciclofaixas de lazer são ativadas em parceria com a Uber e funcionarão domingos e feriados, das 7h às 16h.

A partir de sábado (24), novos setores nas áreas de cultura e esportes, assim como os parques municipais, poderão retomar as suas atividades, sempre de acordo com todos os protocolos recomentados pela área da Saúde. A próxima atualização está prevista para o dia 1º de maio.

As regras de funcionamento restrito são necessárias para que, com a retomada das atividades econômicas e dos serviços públicos, os riscos de contaminação sejam reduzidos. Mesmo com o processo de reabertura, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomenda que a população redobre os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus, como o uso de máscara, higienização das mãos e, principalmente, o distanciamento social, evitando aglomerações.

Centros Esportivos e Clubes da Comunidade

A abertura dos Centros Esportivos e Clubes da Comunidade está prevista para este sábado (24/04), seguindo os protocolos sanitários para evitar aglomerações.

Os Centros Esportivos estarão abertos das 06h às14h. Nos Clubes da Comunidade, o administrador do espaço poderá decidir o horário de abertura, desde que funcione oito horas por dia e encerre as atividades às 19h.

Permanece o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos Centros Esportivos Mooca, Santana, Santo Amaro e Barra Funda. Os equipamentos são atualmente utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). Não é autorizada a entrada do público geral nestes espaços.