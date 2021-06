Segunda sem carne: duas receitas para aderir ao movimento

Ingredientes:– 1/2 colher de sobremesa de manteiga ghee ou óleo de girassol;– 1 cebola roxa picadinha;– 3 tomates maduros cortado em cubos;– 1 pimenta dedo de moça picadinha e sem semente (a gosto);– 500g de mandioca descascada;– 1 colher de sobremesa de gengibre ralado;– 1/2 colher de chá de de páprica picante;– 1/2 colher de chá de curcuma;– 1/2 colher de sobremesa de cominho em pó;– 200g de pupunha cortado em fatia fina;– 1 colher de chá de sal grosso;– 1 punhado de coentro picadinho;

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o palmito, o sal grosso, e 1/2 litro de água. Leve ao fogo médio até o palmito ficar macio. Remova a água e reserve o palmito. Cozinhe a mandioca separadamente e reserve também. Em outra panela, esquente a manteiga de ghee e adicione o cominho. Quando começar a levantar espuma, acrescente o gengibre e a pimenta dedo de moça. Refogue por cerca de dois minutos e coloque os temperos em pó. Em seguida, adicione a cebola e refogue até dourar. Depois, coloque os tomates e os cozinhe até que comecem a desmanchar. Adicione o sal e desligue o fogo. Espere esfriar e bata a mistura no liquidificador com a mandioca reservada. Despeje na panela novamente, adicione o palmito e deixe cozinhar por cinco minutos em fogo baixo. Sirva com coentro picado em cima.

2. Quibe de Abóbora: